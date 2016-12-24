В Саранске пройдет премьера спектакля «Живые шахматы»

15 мая в 15:00 в Саранске на сцене Республиканского дворца культуры пройдет премьера грантового проекта Президентского фонда культурных инициатив - спектакля «Живые шахматы».



Это уникальная постановка на основе реальной шахматной партии в исполнении детей. В основу сюжета легла «Бессмертная партия» 1851 года.



«Именно под таким названием вошла в историю легендарная партия, сыгранная известными шахматистами Адольфом Андерсеном и Лионелем Кизерицким. Мы счастливы, что наши задумки воплощаются в жизнь. Спасибо за поддержку Президентскому фонду культурных инициатив!» - отметил научный руководитель проекта, мастер ФИДЕ Виктор Тишкин.



На большой шахматной доске продемонстрируют навыки сценической игры 40 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Все ребята прошли конкурсный отбор и долгую подготовку. Специально для них костюмы шахматных фигур создала заслуженный работник культуры Мордовии, главный художник Кукольного театра Наталья Кочнева.



На премьеру приглашены ученики школ города, различные общественные организации.



Желающие посетить уникальный спектакль могут обратиться в группу шахматного портала «Дебют».



Президентскому фонду культурных инициатив в этом году исполняется 3 года. Он создан в мае 2021 года по Указу Президента России Владимира Путина. Фонд предоставляет финансовую поддержку проектам, инициированным в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.

Мордовия - активный участник конкурсов на предоставление грантов. За это время благодаря Президентскому фонду культурных инициатив удалось реализовать порядка 70 проектов.