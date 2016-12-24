11 лет колонии особого режима получил в Мордовии житель Вологды за наркотранзит почти трех килограммов гашиша

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29-летний житель Вологды был задержан сотрудниками УНК МВД по РМ в ходе реализации оперативной информации. Его взяли 20 сентября прошлого года в лесном массиве недалеко от села Атемар во время подготовки к оборудованию тайников.
«Товар» в республику он доставил вместе с товарищем на автомобиле. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили рюкзак с 30 брикетами гашиша. Общая масса изъятого наркотика составила более 2 800 граммов.
В ходе расследования выяснилось, что гашиш мужчина приобрел по интернету на территории Вологодской области с целью последующего сбыта в Мордовии. Тайник он предполагал оборудовать в лесополосе в Октябрьском районе Саранска, однако эти планы сорвали сотрудники полиции.
При личном досмотре у наркокурьера также были изъяты 2,17 граммов мефедрона и 1,03 грамма метадона, которые тот хранил для личного потребления.
В отношении вологодца было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств и незаконное хранение наркотиков. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима.
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