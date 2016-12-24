«Вы занимаетесь самым дорогим – нашими языками, культурой»

В рамках Дня мордовских языков, который учрежден в 1993 году и празднуется 16 апреля, Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики. Собравшиеся обсудили вопросы этнокультурного развития, сохранения и продвижения мокшанского и эрзянского языков, которые очень важны для мордовского народа.

Было отмечено, что в рамках праздника проходит множество мероприятий. Одно из ключевых состоится 18 апреля на международной выставке-форуме «Россия» - это деловые встречи, концерты, мастер-классы, выставки, объединенные общей тематикой «Мордовские языки в информационном пространстве».

Приветствуя участников встречи, Артём Здунов сказал: «Выражаю вам глубокую благодарность за то, что вы занимаетесь самым дорогим, что у нас есть – нашими языками, нашей культурой, нашими детьми. Для нас, безусловно, важно, что Мордовия имеет свой настоящий праздник!»

Глава республики отметил: вызывает обеспокоенность то, что сейчас национальный фактор многими «разыгрывается» во вред России – формируются радикальные национальные организации, которые пытаются воздействовать на молодежь. «Наша задача – вместе дать им жесткий отпор!» - подчеркнул руководитель региона.

Работа по национальным направлениям ведется активно – создана сеть национально-культурных центров в регионах, налажено взаимодействие с мордовским землячеством, реализуются совместные проекты с рядом регионов в рамках федеральной грантовой поддержки. По инициативе Межрегиональной общественной организации мордовского народа разработана и утверждена государственная программа «Сохранение и развитие национальной культуры, государственных языков Республики Мордовия». Важную роль в сохранении родных языков играет система образования – их изучение ведется во всех школах республики.

О проектах общественных организаций по продвижению мокшанского и эрзянского языков рассказал председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин. Это целый ряд важных мероприятий, таких как – праздник «Шумбрат», фестиваль «Поющее дерево», межрегиональный форум мордовской молодежи «Мы вместе» и другие. В работу по этому направлению включены не только школы, но и вузы, СМИ, театры. Между тем в этой сфере есть и проблемные вопросы – кадровый голод, в особенности это ощущают национальные средства массовой информации, а также знание и использование национальных языков в профессиональной сфере.

В октябре в Саранске пройдет восьмой съезд Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. Его тема – консолидация мордовского народа в современных условиях, традиции мордовской семьи. Ожидается участие около 500 делегатов почти из половины регионов страны. Юрий Мишанин обратился к Главе республики с просьбой – возглавить оргкомитет по подготовке к съезду. Глава Мордовии принял предложение и отметил, что съезд – это хороший пример единения народа.

В ходе встречи декан филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева Иван Рябов рассказал о создании сервиса по переводу на мордовские языки – в рамках госпрограммы на это выделены грантовые средства. Уже сейчас в тестовом режиме работает чат-бот в Телеграме, который ведет перевод с помощью искусственного интеллекта.

«Работа предстоит большая: чат-бот, как ребенок, которого нужно учить языку. Это начало пути – пока проведено только 10% всех необходимых работ», - отметил Иван Рябов.

Представители национальных редакций ГТРК «Мордовия», «Эрзянь правда» и «Мокшень правда» рассказали об использовании мокшанского и эрзянского языков в информационном пространстве, работе со зрителями и читателями. Было отмечено, что сила и авторитет печатного слова, пусть все чаще электронного, - по-прежнему очень высока в обществе.

Артём Здунов поддержал инициативу главного редактора газеты «Эрзянь правда» Марины Девятовой, связанную с проведением национальных игр «Тюштянь налксемат» с участием сотрудников национальных СМИ. Также среди обозначенных общественниками проектов – книга «Словарь ранней письменности Мордовии» и «Иероглифы Мордовии».