Афиша праздничных мероприятий в День Победы

Социум

Площадь Победы 

10.00-10.45  «Поклонимся великим тем годам…» – Торжественный митинг-реквием  у монумента «Родина-Мать» 

10.45-11.00 торжественное прохождение сводного полка подразделений Росгвардии, МЧС, Саранского гарнизона, казаков, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города

11.30 – 20.00 «Смотрим фильмы о героях» – Кинозал под открытым небом

15.00 – 16.30 «Эстафета Победы»  - показательные выступления Российского союза боевых искусств

20.30  «Свеча Памяти»  - патриотическая акция

Советская площадь. Главная сцена 

11.00– 11.45 «Я РУССКИЙ»  - творческий проект Национальной Детской Симфонической Капеллы Республики Мордовия и Детского сводного хора городского округа Саранск и Республики Мордовия (1000 –й детский хор)

11.45 – 14.30 «Квартал  ПОБЕДЫ» – культурно-просветительский проект ведущих организаций культуры

14.30 – 17.00 «Звучит: ПОБЕДА!» –  патриотический фестиваль творческих коллективов городского округа Саранск 
«Эстафета Победы»  - показательные выступления Российского союза боевых искусств

17.00 – 17.30 «Майский вальс в Саранске» – бал Победы 

17.30 – 19.00 Праздничный гала-концерт с участием театра песни «Росичи», ансамбля песни и танца «Умарина», ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С. Балабана

19.00 – 20.00 «Солдату Победы посвящается…» –  гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия

Фонтанный спуск

10.00-18.00 #МыВместе – проект патриотических общественных организаций,  учреждений культуры и образования

Мемориальное кладбище № 1

12.00 Торжественное возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина

17.00 – 18.00 Концерт Виктора Коротича,  солиста государственного Мариинского театра и Национальной Детской Симфонической Капеллы Республики Мордовия

Городской парк культуры и отдыха им. А.С Пушкина

Летняя эстрада

11.00-18.00 «Под салютом Великой Победы!»   –  литературный фестиваль «Моя Весна, моя Победа»  –   концерт хоровых коллективов ветеранов и тружеников тыла

«Победа! Музыка! Весна!» – праздничный концерт учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

«Минувших лет живая память» – театрализованный фестиваль патриотической книги

«Музыка Победы» – концерт с участием приглашенных творческих коллективов

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