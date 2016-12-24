Афиша праздничных мероприятий в День Победы

Площадь Победы



10.00-10.45 «Поклонимся великим тем годам…» – Торжественный митинг-реквием у монумента «Родина-Мать»



10.45-11.00 торжественное прохождение сводного полка подразделений Росгвардии, МЧС, Саранского гарнизона, казаков, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города



11.30 – 20.00 «Смотрим фильмы о героях» – Кинозал под открытым небом



15.00 – 16.30 «Эстафета Победы» - показательные выступления Российского союза боевых искусств



20.30 «Свеча Памяти» - патриотическая акция



Советская площадь. Главная сцена



11.00– 11.45 «Я РУССКИЙ» - творческий проект Национальной Детской Симфонической Капеллы Республики Мордовия и Детского сводного хора городского округа Саранск и Республики Мордовия (1000 –й детский хор)



11.45 – 14.30 «Квартал ПОБЕДЫ» – культурно-просветительский проект ведущих организаций культуры



14.30 – 17.00 «Звучит: ПОБЕДА!» – патриотический фестиваль творческих коллективов городского округа Саранск

«Эстафета Победы» - показательные выступления Российского союза боевых искусств



17.00 – 17.30 «Майский вальс в Саранске» – бал Победы



17.30 – 19.00 Праздничный гала-концерт с участием театра песни «Росичи», ансамбля песни и танца «Умарина», ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С. Балабана



19.00 – 20.00 «Солдату Победы посвящается…» – гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия



Фонтанный спуск



10.00-18.00 #МыВместе – проект патриотических общественных организаций, учреждений культуры и образования



Мемориальное кладбище № 1



12.00 Торжественное возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска



Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина



17.00 – 18.00 Концерт Виктора Коротича, солиста государственного Мариинского театра и Национальной Детской Симфонической Капеллы Республики Мордовия



Городской парк культуры и отдыха им. А.С Пушкина

Летняя эстрада

11.00-18.00 «Под салютом Великой Победы!» – литературный фестиваль «Моя Весна, моя Победа» – концерт хоровых коллективов ветеранов и тружеников тыла

«Победа! Музыка! Весна!» – праздничный концерт учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

«Минувших лет живая память» – театрализованный фестиваль патриотической книги

«Музыка Победы» – концерт с участием приглашенных творческих коллективов