Афиша праздничных мероприятий в День Победы

«Вы занимаетесь самым дорогим – нашими языками, культурой»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Площадь Победы
10.00-10.45 «Поклонимся великим тем годам…» – Торжественный митинг-реквием у монумента «Родина-Мать»
10.45-11.00 торжественное прохождение сводного полка подразделений Росгвардии, МЧС, Саранского гарнизона, казаков, кадетов и юнармейцев образовательных учреждений города
11.30 – 20.00 «Смотрим фильмы о героях» – Кинозал под открытым небом
15.00 – 16.30 «Эстафета Победы» - показательные выступления Российского союза боевых искусств
20.30 «Свеча Памяти» - патриотическая акция
Советская площадь. Главная сцена
11.00– 11.45 «Я РУССКИЙ» - творческий проект Национальной Детской Симфонической Капеллы Республики Мордовия и Детского сводного хора городского округа Саранск и Республики Мордовия (1000 –й детский хор)
11.45 – 14.30 «Квартал ПОБЕДЫ» – культурно-просветительский проект ведущих организаций культуры
14.30 – 17.00 «Звучит: ПОБЕДА!» – патриотический фестиваль творческих коллективов городского округа Саранск
«Эстафета Победы» - показательные выступления Российского союза боевых искусств
17.00 – 17.30 «Майский вальс в Саранске» – бал Победы
17.30 – 19.00 Праздничный гала-концерт с участием театра песни «Росичи», ансамбля песни и танца «Умарина», ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени С. Балабана
19.00 – 20.00 «Солдату Победы посвящается…» – гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия
Фонтанный спуск
10.00-18.00 #МыВместе – проект патриотических общественных организаций, учреждений культуры и образования
Мемориальное кладбище № 1
12.00 Торжественное возложение цветов к братским могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях города Саранска
Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина
17.00 – 18.00 Концерт Виктора Коротича, солиста государственного Мариинского театра и Национальной Детской Симфонической Капеллы Республики Мордовия
Городской парк культуры и отдыха им. А.С Пушкина
Летняя эстрада
11.00-18.00 «Под салютом Великой Победы!» – литературный фестиваль «Моя Весна, моя Победа» – концерт хоровых коллективов ветеранов и тружеников тыла
«Победа! Музыка! Весна!» – праздничный концерт учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
«Минувших лет живая память» – театрализованный фестиваль патриотической книги
«Музыка Победы» – концерт с участием приглашенных творческих коллективов
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