В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»

«Герои России останутся в наших сердцах» - именно так и должно быть, ведь каждый из них ставил и ставит интересы Родины превыше всего. Впервые с начала специальной военной операции уроженец нашей республики посмертно удостоен высшей награды за особые заслуги перед государством и народом – медали «Золотая звезда».



Указ о присвоении звания Героя Российской Федерации уроженцу Мордовии Григорию Слугину за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, подписан Президентом России Владимиром Путиным. Посмертно.



27 апреля в Доме Республики состоялась церемония передачи знака особого отличия семье военнослужащего. В ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, сенатор России Петр Тултаев, главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, семья и сослуживцы героя, юнармейцы и кадеты.



Григорий Александрович родился в селе Баево Ардатовского района. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Генерала Армии Маргелова. С первых дней специальной военной операции выполнял боевые и специальные задачи по демилитаризации и денацификации Украины. Офицер неоднократно принимал тактически грамотные решения, благодаря которым выполнялись не только боевые задачи, но и сохранялись жизни личного состава. Григорий Слугин награжден медалью «За отвагу» и дважды орденами Мужества.

В сентябре прошлого года гвардии капитан Слугин выполнял боевую задачу по обороне южной окраины села Вербовое Запорожской области. Ночью противник начал ожесточенное наступление. Начальник штаба Слугин завязал на себя управление огнем артиллерии. Благодаря умелым действиям уроженца Мордовии вражеские войска понесли значительные потери и начали отступать. Не сумев взять населенный пункт, враг от безысходности атаковал позицию дроном – его не удалось перехватить. Гвардии капитан погиб от полученных ранений. Память о бойце и его подвиге собравшиеся почтили минутой молчания.

«Решением нашего Верховного Главнокомандующего Григорий Александрович награжден за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач специальной военной операции. Его имя навечно вписано в историю нашей великой страны, - сказал Артём Здунов. - За этими наградами десятки сложнейших специальных боевых операций, сдерживанию сил украинских националистов, огневому подавлению противника, штурму позиций врага, а главное – несокрушимый боевой дух и честь офицера».



Глава республики обратился к родителям и супруге бойца: «Уважаемые Александр Григорьевич, Татьяна Васильевна, Алена Михайловна, ваш муж и сын был настоящим офицером, настоящим человеком, настоящим героем. И погиб, до конца выполнив свой воинский долг. Таким он был и останется для всех нас! Его подвиг навсегда в памяти семьи, в истории Мордовии и всей нашей страны. Он за нас с вами отдал свою жизнь! Низкий вам поклон, что воспитали такого человека!»



Артём Здунов подчеркнул, что перед всей страной сейчас стоит одна общая цель – победить. Герой России считал своим долгом защищать Родину – это отличный пример для молодых людей, для каждого гражданина своей страны.

Глава Мордовии передал медаль «Золотая звезда» супруге героя Алёне Слугиной и родителям – Александру Григорьевичу и Татьяне Васильевне.

Начальник радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск Минобороны России Алексей Гончаров сказал о своем боевом товарище: «Он был героем в жизни и стал героем в бою!»

После церемонии передачи награды Артём Здунов пообщался с родителями героя, его супругой и старшим братом Александром, который также с начала СВО отстаивал интересы страны.

Мама Григория – Татьяна Васильевна – рассказала, что сын всегда был внимательным, целеустремленным и порядочным, настоящим патриотом свой Родины. Выполнять воинский долг перед страной – было его мечтой.

«Ни секунды не раздумывала, когда Григорий сказал, что будущая жизнь с военнослужащим будет непростой, - поделилась супруга Алёна. - Он был моим самым близким человеком. Я во всем поддерживала его, гордилась и верила в него. Для нашей семьи это огромная потеря, невосполнимая».

Подвиг гвардии капитана Григория Слугина – это гордость семьи, гордость республики и всей страны. Это настоящий пример для подрастающего поколения. Когда, ни секунды не думая о себе, человек встает на защиту своего Отечества. Благодаря таким воинам, как Григорий Слугин, нашу страну никто и никогда не мог завоевать. Не сможет и сейчас!