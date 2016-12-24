Артём Здунов на открытии Всероссийских соревнований МЧС России: «Пожарно-спасательный спорт идет из жизни»

В столице Мордовии стартовали Всероссийские соревнования МЧС России на Кубок Главы Республики Мордовия по пожарно-спасательному спорту. Они проходят с 9 по 11 апреля в Футбольно-легкоатлетическом манеже. В церемонии открытия соревнований принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Участниками состязаний стали команды Главных управлений МЧС России из Белгородской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей, республик Марий Эл, Татарстан, Чувашия и, конечно же, Мордовии. В личном зачете соревнуются спортсмены из Пермского края, Ивановской, Тверской и Тюменской областей.

В общей сложности за звание лучших борьбу ведут около ста спортсменов. Среди них члены национальной сборной России, многократные победители и призеры как всероссийских, так и международных соревнований. В составе команд 24 мастера спорта России и 19 кандидатов в мастера спорта страны.

Приветствуя участников состязаний, Артём Здунов отметил: «Пожарно-спасательный спорт – самый прикладной вид спорта, он идет из жизни, из службы. Все упражнения, все элементы специалисты применяют в реальности. Благодарю МЧС России и всех вас, что приехали в нашу республику. Мы обязательно ответим радушием и гостеприимством. Желаю участникам удачи, честного судейства, и пусть победит сильнейший!»

В рамках турнира пройдут испытания по преодолению полосы препятствий, подъему по штурмовой лестнице на учебную башню, а также двоеборье – дисциплина, которая включает подъем по штурмовой лестнице и преодоление стометровой полосы препятствий.

И уже в первый день соревнований почетные гости провели церемонию награждения победителей и призеров среди женщин и мужчин в дисциплине «Полоса препятствий».

Отметим, что активное развитие пожарно-спасательного спорта в республике происходит благодаря поддержке Главы Мордовии. Столица региона регулярно становится центром проведения состязаний различного уровня, в том числе международных турниров. На их полях уже установлено три рекорда мира и 11 рекордов России, шесть из которых пока не побиты. Также на базе Главного управления МЧС России по РМ работают детские секции по пожарно-спасательному спорту.