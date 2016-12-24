«Каждая жизнь для нас дорога и важна!»

27 апреля Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 375-летия со дня образования пожарной охраны Российской Федерации.



Поздравительные слова участникам торжественного мероприятия в видеообращении сказал министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Он отметил, что история пожарного дела основана на подвигах и энтузиазме поколений и династий.

«Огонь – беспощадная стихия. В схватке с ним способны победить только отвага и профессионализм. Пройти испытание стихией возможно лишь крепким духом людям, с закаленным характером и волей. Дорогие друзья, спасибо вам за добросовестную работу и самоотверженность! И по традиции – сухих рукавов!»



Поздравляя сотрудников пожарной охране, Артём Здунов сказал: «Пожарная охрана – это не только круглосуточное противостояние огненной стихии. Это история конкретных людей, кто бесконечно предан своему делу. Пожарные республики на высоком профессиональном уровне проводят тысячи спасательных операций, в разные годы с честью выдержали сложные испытания, в том числе аномальные пожары и масштабные паводки».

В 2023 году в Мордовии потушено 2338 пожаров, спасено 86 человек, эвакуировано – более тысячи. Сегодня в регионе действует свыше 100 подразделений всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований численностью более 1600 человек. Это сотрудники федеральной противопожарной службы, работники региональной, муниципальной, ведомственной пожарной охраны, а также добровольцы. На их вооружении – самая современная пожарная техника.



Было отмечено, что за последнее время удалось существенно обновить парк пожарных и спасательных автомобилей, приобретено свыше 120 единиц новейшей техники и пожарно-технического оборудования. Построены самые современные инфраструктурные объекты, и эта работа продолжается.

Артём Здунов отметил, что в ближайшее время необходимо завершить создание региональной автоматизированной системы оповещения населения. Вместе с тем, за последние годы в Мордовии создана одна из лучших в стране баз для развития пожарно-спасательного спорта, для круглогодичной подготовки спортсменов-прикладников и проведения соревнований самого высокого уровня. Это важный элемент военно-патриотического воспитания молодежи.



Глава Мордовии подчеркнул и важность работы по профилактике и предупреждению пожаров – она стоит на переднем плане. В целом удается добиться снижения числа пожаров в жилом секторе, на сельскохозяйственных объектах, в производственных зданиях и на объектах социальной сферы.

«Благодаря самоотверженной работе, вы занимаете достойное место среди противопожарных частей регионов России и по праву заслужили доверие жителей нашей республики, - сказал руководитель региона. - Коллектив противопожарной службы и МЧС Мордовии может по праву гордиться своими сотрудниками, результатами их работы. Особые слова поддержки мы адресуем ребятам, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции».



В завершение Глава Мордовии отметил: навсегда в сердцах людей останутся те, кто ценой своей жизни спас других.

В ходе торжественной церемонии отличившимся сотрудникам и ветеранам служба были вручены высокие награды. В частности, почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Мордовия» присвоено ветерану МЧС России Евгению Ляпину. За период службы он прошел путь от инспектора Госпожнадзора до первого замминистра РМ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Почетное звание также присвоено начальнику караула пожарной части № 24 из Теньгушевского района Владимиру Буртасову и водителю пожарной части № 11 из Большеигнатовского района Николаю Захарову.

Начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин поблагодарил руководство республики и курирующее федеральное ведомство за поддержку и помощь в техническом оснащении службы.

«Поколения и поколения пожарных вступают в неравный бой с огнем. Каждая жизнь для нас дорога и важна! У нас лучшая работа в мире – наша профессия добрая, светлая, чистая! А годы службы в структуре – бесценные годы жизни! Слова благодарности каждому из вас!» - сказал руководитель Главного управления МЧС России по РМ.