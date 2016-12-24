Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи

Служба скорой медицинской помощи в Мордовии была создана в далеком 1934 году – тогда на станции работала всего одна круглосуточная бригада на конной карете. 90 лет своего существования служба развивалась и совершенствовалась – теперь это уникальная, интереснейшая и одна из самых востребованных медицинских структур. Современную жизнь невозможно представить без срочной и профессиональной помощи медиков в любых ситуациях.

25 апреля работников службы скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и юбилейной датой поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

Было отмечено, что сейчас в службе скорой помощи работают более 900 человек – это врачи, средние медицинские работники, водители и другие специалисты. Ежегодно служба выполняет более 200 тысяч вызовов. Считается, что скорая помощь – это вершина врачебного искусства.

«За 90 лет многое поменялось – люди, подходы. Но самое главное, что служба скорой помощи была и остается передовым отрядом медицины. В самых сложных ситуациях, которые возникают в человеческих судьбах, мы в первую очередь обращаемся к врачам. Ваш авторитет безусловный!» - сказал руководитель региона.

Артём Здунов подчеркнул: несмотря на всю сложность работы, в службе работают уникальные трудовые династии. На саранской Станции скорой медицинской помощи их несколько – Ивановы, Ремнёвы, Афанасьевы и Аникины. Их общий трудовой стаж составляет около 500 лет. Один из самых ярких примеров – трудовая династия семьи Аникиных: пять членов семьи из трех поколений уже отработали более 150 лет и продолжают оказывать помощь людям.

Работа медиков службы скорой помощи сложная и энергозатратная. В этой связи Глава Мордовии подчеркнул: качественное образование и передача опыта наставниками имеют ключевую роль в профессии. Многие экстренные ситуации требуют от врача и фельдшера огромного объема знаний, максимальной собранности и часто не имеют готового решения. Поэтому в скорой помощи могут работать только настоящие профессионалы, преданные своему делу. Важно и пополнение рядов медиков молодыми кадрами. Большое значение сейчас уделяется массовому обучению населения оказанию первой помощи – республика реализует пилотный проект по тактической медицине.

Отрадно, что за последние годы значительно обновлен автопарк скорой медицинской помощи – только в прошлом году он пополнился на 21 автомобиль, а за 5 лет в республику поступило более 150 новых машин. Возобновилась работа санитарной авиации.

«Я хочу вас поблагодарить за ваш героический труд, за вашу самоотверженность, за ваше терпение, за вашу психологическую устойчивость, за вашу помощь людям в самых критических ситуациях. Большое вам спасибо и низкий поклон!» - сказал в завершение Артём Здунов.

Глава Мордовии вручил высокие награды. В частности, за многолетний труд и большой вклад в оказание квалифицированной скорой медпомощи знаком отличия «За самоотверженный труд» награждены врачи Станции скорой медицинской помощи Людмила Автаева и Адиля Федина, а также Ирина Ахлестина из Рузаевской центральной районной больницы.

Почетное звание «Заслуженный врач Республики Мордовия» присвоено старшему врачу Станции скорой медицинской помощи Татьяне Михайловой, «Заслуженный работник здравоохранения Республики Мордовия» - фельдшеру скорой медпомощи Комсомольской ЦРБ Маргарите Полушкиной.

Участников церемонии также поздравили первый вице-премьер Галина Лотванова, заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова и министр здравоохранения РМ Олег Маркин.