Парад Победы в Саранске можно посмотреть в прямой трансляции в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте

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Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
9 мая в столице Мордовии на Советской площади пройдет торжественный Парад Великой Победы. Начало в 10:00.
Прямую трансляцию Парада можно посмотреть в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте по ссылке.
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