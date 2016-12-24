Парад Победы в Саранске можно посмотреть в прямой трансляции в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте

Репортер

9 мая в столице Мордовии на Советской площади пройдет торжественный Парад Великой Победы. Начало в 10:00.

Прямую трансляцию Парада можно посмотреть в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте по ссылке.

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