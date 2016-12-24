В Мордовии победителем конкурса «Учитель года» стала Юлия Ермакова из Рузаевки

24 апреля в Саранске в Центре образования «Тавла» состоялась церемония подведения итогов конкурса «Учитель года Республики Мордовия – 2024». В торжественном мероприятии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



Руководитель региона подчеркнул значимость конкурса «Учитель года», который проводится уже в тридцатый раз. Это не просто соревнования педагогического мастерства - это площадка, где апробируются новаторские педагогические решения, происходит обмен новыми методиками.



«Проигравших здесь точно нет, - сказал Артём Здунов. - Потому что перенимаются новые технологии, конкурс дает педагогам возможность посмотреть, как работают другие – сейчас непозволительно просто закрыться и вариться в собственном соку. Важно, чтобы учителя ориентировались на сильнейших».



Глава Мордовии отметил, что в регионе создается современная образовательная инфраструктура. В этом году будут введены в строй три школы, причем большие. «Но все это только камень и кирпич, что там будет без человека? Вдохнуть в здания душу – вот это большая работа, - сказал он. - Наша главная задача, чтобы любой ребенок, в любом месте республики получил качественное образование».

В республиканском этапе конкурса принял участие 21 педагог из районов и городского округа Саранск – победители муниципальных этапов.



В ходе конкурсных испытаний были выбраны пять суперфиналистов, которые продолжили соревноваться за право называться лучшим учителем Республики Мордовия. Ими стали: 1. Юлия Ермакова, учитель русского языка и литературы Рузаевскойишколы №9; 2. Елена Журавлева, учитель биологии школы № 27 городского округа Саранск; 3. Любовь Конышева, учитель начальных классов Инсарской школы № 1; 4. Михаил Ошкин, учитель физкультуры Старошайговской школы; 5. Людмила Темаева, учитель русского языка и литературы Комсомольской школы №2 Чамзинского района.



Глава Мордовии вручил суперфиналистам дипломы и сертификаты на получение денежной премии. Победителем конкурса «Учитель года Республики Мордовия – 2024» стала Юлия Ермакова, учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9. Она будет представлять Мордовию в финале конкурса «Учитель года России – 2024» в октябре этого года.



Всех участников конкурса поздравили также митрополит Саранский и Мордовский Зиновий и председатель жюри конкурса, руководитель Мордовской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Базов.