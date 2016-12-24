В Саранске открыли Парту Героя в честь ветерана Великой Отечественной войны

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В школе №5 Саранска 8 мая состоялось знаменательное мероприятие - открытие Парты Героя в память об учителе, ветеране Великой Отечественной войны Николае Васильевиче Шатрове.
Николай Васильевич прошел от Вислы до Берлина в составе разведывательной роты 27-й гвардейской минометно-стрелковой дивизии 1-й танковой армии. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны II степени, медалями за взятие Варшавы и Берлина.
В городской школе №5 Николай Шатров проработал более двадцати лет, преподавал биологию и начальную военную подготовку.
На торжественном открытии Парты Героя присутствовали школьники и учителя, ветеран педагогического труда Тамара Тарасова, представители партии «Единая Россия», а также родственники Николая Васильевича.
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