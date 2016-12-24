Артём Здунов побывал в новом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Краснослободске

В п. Пеньково Краснослободского района в конце прошлого года завершено строительство нового комплекса зданий Заречного дома-интерната для престарелых и инвалидов. В каких условиях теперь живут пожилые люди, проверил Глава Мордовии Артём Здунов в ходе рабочей поездки в Краснослободский район.

Новое строительство стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». Объем финансирования составил 985 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 914 млн, республиканского – 71 млн рублей.

Комплекс зданий состоит из трех секций общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Все корпуса связаны между собой проходными зонами, за счет этого создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

В новом доме-интернате созданы максимально комфортные условия для пожилых людей. Это по-домашнему уютные жилые комнаты на одного и двух человек, где есть телевизор, холодильник, сплит-система, санитарный узел. Еще здесь есть прекрасно обустроенные зоны для проведения досуга, медицинские кабинеты, зал лечебной физкультуры, актовый зал, столовая, парикмахерская.

На базе дома-интерната работают также отделение временного пребывания граждан «Социальная передышка» и отделение дневного пребывания. Для пенсионеров и инвалидов здесь проводятся различные занятия, в том числе по рукоделию, плетению маскировочных сетей. «Главное - что мы заняты делом и имеем возможность общения, это очень важно», - говорят пожилые люди.

Интернат станет центром для общения по интересам граждан старшего поколения в районе. Также в интернате будут функционировать пункт проката технических средств, школа обучения родственному уходу.

Работники пищеблока рассказали руководителю республики, что для своих подопечных стараются готовить очень вкусно, по-домашнему. Выпечка у поваров получается просто воздушная!

Особое внимание в новом здании уделено безопасности. Все помещения оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой речевого оповещения о пожаре, позволяющей передать сигнал на пульт связи пожарной части без участия человека, вентиляционной системой и системой дымоудаления. Имеется видеонаблюдение. Для быстрой эвакуации людей предусмотрено больше трех десятков запасных выходов. Также установлен пост охраны с выводом сигнала тревоги на ближайшее подразделение Росгвардии. На благоустроенной территории социального учреждения расположен мини-стадион и тренажеры, а также летняя эстрада, сад, теплица и огород.

Дом-интернат рассчитан на 150 человек. В основном это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся в уходе.

Артём Здунов пообщался с проживающими в интернате пенсионерами, в том числе с вдовой участника Великой Отечественной войны Анастасией Николаевной Ильиной и труженицей тыла Анной Кузьминичной Черновой. Несмотря на преклонный возраст, бабушки не теряют бодрость духа. Цветам, которые преподнес им Артём Здунов, они очень обрадовались. Все-таки забота и внимание - это самое главное для пожилых людей.

Также Глава Мордовии пообщался с персоналом учреждения. «Спасибо Президенту за национальный проект, благодаря которому у нас появился такой интернат. Уверена, что бабушки и дедушки оценят условия, которые здесь созданы», - сказала медсестра Марина Шарова.

«Главное - чтобы здесь им было комфортно, чтобы жизнь била ключом, чтобы они чувствовали себя востребованными», - подчеркнул Артём Здунов.