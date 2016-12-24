Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой

10 апреля в музее им. С.Д. Эрьзи открылась персональная выставка Людмилы Нарбековой – живописца, заслуженного художника России и замечательного педагога, руководителя Союза художников Мордовии и бессменного директора Музея им. С.Д. Эрьзи на протяжении вот уже 20 лет. Она приурочена к юбилею и 35-летию творческой деятельности Людмилы Николаевны.



В открытии персональной выставки принял участие Глава Мордовии Артём Здунов. «Спасибо за ваше трудолюбие и настойчивость, за самоотверженный труд на благо нашей республики, - сказал руководитель региона. – В этом музее мирового класса ваш огромный вклад, вклад вашей души. Вы птица высокого полета – вы работаете на народ Мордовии, на российский народ. Честь, хвала и низкий поклон вам за это!»



Людмила Нарбекова поблагодарила всех присутствующих за поздравления и теплые эмоции: «Хочется жить, дышать, творить и идти вперед! Огромное спасибо моим родителям и моим учителям, моей семье, в том числе музейной».



После церемонии открытия гости осмотрели экспозицию, в которую вошло более 50 произведений живописи и графики, выполненных в 1990-2020-е годы. Размышления о жизни и любви к Родине, о вере и семье, сохранении памяти и традиций, о преломлении личного и исторического составляют главное содержание творчества Людмилы Нарбековой. В нем сплетаются интерес к этнической архаике разных народов и православная одухотворенность, стремление сопоставить незыблемость духа и динамику современности. Специфику ее творческого мира выражает синтез фольклора и авангарда, соединение абстрактного и фигуративного. Источниками вдохновения для художника являются символика и образный язык декоративно-прикладного искусства мордвы, русских, татар.



В рамках торжественного открытия состоялось дефиле коллекции модной одежды, созданной под руководством Людмилы Нарбековой. Здесь она обращается к образному миру мордовского народного костюма. Также были представлены фрагменты художественного анимационного фильма «Река времени». Картина создана на основе произведений художницы в рамках проекта «СОЮЗ ЭРЬЗЯ ФИЛЬМ. Межнациональное согласие» - он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Отметим, что Людмила Нарбекова с 1985 года – участник республиканских, региональных, всероссийских, международных выставок. Более 30 персональных мероприятий она провела в России и за рубежом. Ее произведения хранятся в музее им. С.Д. Эрьзи, Пензенской картинной галерее, художественном музее «Арт-Донбасс», музеях в Сарове и Геленджике.

Людмила Николаевна поделилась секретом такой плодотворной работы и главным жизненным принципом: ничего не откладывать на завтра, максимально быть сосредоточенным на деле сегодня. «И, конечно же, мне помогает мой безудержный оптимизм!» - рассказала виновница торжества.