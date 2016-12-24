9 мая в центре Саранска пройдет «Бал Победы»

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В День Победы на Советской площади в 17:00 пройдет интерактивный танцевальный проект с участием творческих коллективов Саранска «Бал Победы».
Прозвучат любимые и знакомые многим композиции - «Довоенный вальс», «Вальс фронтовых подруг», «Майский вальс», «На побывку едет молодой моряк» и другие. Участники воссоздадут атмосферу танцевальных вечеров военного и послевоенного времени.
Все желающие жители и гости столицы Мордовии могут присоединиться к творческому проекту.
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