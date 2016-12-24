В Учебный центр УФСИН по РМ прибыли на обучение кинологи из 8 территориальных органов ведомства

В Межрегиональный учебный центр Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия из 8 территориальных органов ведомства (Кировской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской, Саратовской областей, республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл) прибыли на обучение инструкторы-кинологи по программе профессионального обучения для получения профессии «Проводник (вожатый) служебных собак 4 разряда».

В течение 3 месяцев инструкторам-кинологам предстоит приобрести необходимые знания в области физиологических основ поведения и дрессировки собак, методики и техники дрессировки, тактики применения служебных собак.

На строевом смотре был проверен внешний вид слушателей, наличие служебных удостоверений, проведен инструктаж о правилах ношения форменной одежды, даны азы строевой подготовки.

Кроме того, совместно с представителями ветеринарной службы УФСИН России по Республике Мордовия была произведена выводка служебных собак с целью проверки состояния здоровья животных и соответствия категории использования на службе.