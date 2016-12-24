Жителей Мордовии просят ответственно относиться к собственной безопасности

Репортер

В преддверии празднования Дня Победы жителям Мордовии напоминают, что в республике запрещено использовать коптеры, дроны и другие беспилотные летательные аппараты в личных целях. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.

Соответствующий указ Глава Мордовии Артём Здунов подписал 10 ноября 2022 года. Ознакомиться с документом можно по ссылке https://clck.ru/33EviB.

Также следует сообщать обо всех подозрительных людях или предметах по номерам:

- Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112
- Дежурная часть МВД по РМ: 8 (8342) 47 77 71 или 102
- Центр управления в кризисных ситуациях: 8 (8342) 28 31 31 или 101
- Дежурная часть УФСБ России по РМ: 8 (8342) 28 28 28
- Оперативный дежурный Управления Росгвардии по РМ: 8 (8342) 47 85 30.

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