В Саранске из-за похолодания возобновляется подача тепла в социальные учреждения

Об этом в телеграм сообщил глава городского округа Игорь Асабин.

«В Саранске с сегодняшнего дня из-за похолодания возобновляется подача тепла в объекты социальной сферы. Соответствующее постановление подписано в Администрации г.о. Саранск.

Согласно технической возможности, подача тепла будет проводиться на заявительной основе в объекты социальной сферы в рамках отопительного периода 2023-2024 годов.

По вопросам технической возможности подачи тепла в социальные учреждения (детские сады, школы, медицинские учреждения) обращаться в ПАО «Т Плюс» - 29-97-20.

Подача тепла продолжится до установления нормативных дневных и ночных температур воздуха».