В Саранске из-за похолодания возобновляется подача тепла в социальные учреждения

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Об этом в телеграм сообщил глава городского округа Игорь Асабин.
«В Саранске с сегодняшнего дня из-за похолодания возобновляется подача тепла в объекты социальной сферы. Соответствующее постановление подписано в Администрации г.о. Саранск.
Согласно технической возможности, подача тепла будет проводиться на заявительной основе в объекты социальной сферы в рамках отопительного периода 2023-2024 годов.
По вопросам технической возможности подачи тепла в социальные учреждения (детские сады, школы, медицинские учреждения) обращаться в ПАО «Т Плюс» - 29-97-20.
Подача тепла продолжится до установления нормативных дневных и ночных температур воздуха».
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