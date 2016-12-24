В Саранске в этом году самым популярным для новорожденных мальчиков стало имя Артём

«Вы занимаетесь самым дорогим – нашими языками, культурой»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
О самых популярных именах, которые родители выбирали для своих детей в 2024 году, в телеграм рассказал градоначальник Игорь Асабин.
«За первый квартал 2024 года Управлением ЗАГС зарегистрировано 637 актов гражданского состояния о рождении. Из них:
- 330 мальчиков;
- 307 девочек.
Самые популярные имена мальчиков: Артём, Александр, Дмитрий и Матвей.
Популярные имена девочек: София, Виктория, Полина и Ева.
Самые редкие имена: Муза, Эльза и Назар».
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России