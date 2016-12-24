В Саранске в этом году самым популярным для новорожденных мальчиков стало имя Артём

Социум

О самых популярных именах, которые родители выбирали для своих детей в 2024 году, в телеграм рассказал градоначальник Игорь Асабин.

«За первый квартал 2024 года Управлением ЗАГС зарегистрировано 637 актов гражданского состояния о рождении. Из них:

- 330 мальчиков; 

- 307 девочек. 

Самые популярные имена мальчиков: Артём, Александр, Дмитрий и Матвей.

Популярные имена девочек: София, Виктория, Полина и Ева. 

Самые редкие имена: Муза, Эльза и Назар».

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