В Мордовии еще в двух районах открылись фотовыставки «Семья. Отечество. Герои»

Проект реализуется региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» в рамках Года семьи и посвящен семьям ветеранов специальной военной операции.



В Атяшевском районе фотовыставка разместилась в здании местного краеведческого музея. На каждом снимке изображен настоящий герой и его семья. Фотографии получились теплыми, домашними и искренними. В память о сыне Вера Васильевна Щукова проникновенно прочла стихотворение «Мама, ты не плачь». А ветеран спецоперации Илья Яшкин передал в дар музею свою военную форму, которая пополнила экспозицию, посвященную СВО.



В Ичалковском районе участниками проекта стали семь семей защитников. Экспозиция была торжественно открыта в фойе районного Дома культуры. За каждым снимком стоит не только история семьи, но и подвиг, героизм участников специальной военной операции.В последующем экспозиция будет передаваться по школам района для патриотического воспитания подрастающего поколения, а затем займет почетное место в здании районной администрации.