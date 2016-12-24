Ученые МГУ им. Н.П.Огарева помогут сельхозпроизводителям улучшить экологическое качество продукции

Ученые Мордовского государственного университета разработали программное обеспечение, которое оценивает уровень засоренности посевов при помощи аэрофотосъемки. Оно позволит существенно снизить расход средств против сорняков при возделывании культур и улучшить экологическое качество получаемой продукции.

По данным многочисленных исследований, в среднем 34% сельхозпродукции теряется из-за высокой засоренности посевов, поскольку сорняки напрямую конкурируют за питательные вещества, воду и солнечный свет с культурными растениями.

Разработанное мордовскими учеными приложение позволяет прогнозировать количество сорняков на ранних этапах развития основных пропашных культур (сои, кукурузы, сахарной свеклы). В основе разработанного алгоритма - сведения, получаемые с помощью мультиспектральной аэрофотосъемки. Материалы аэрофотосьемки соотносятся с наземными данными о количестве сорняков в разные фазы развития культур. Полученные закономерности позволяют с высокой точностью прогнозировать уровень засоренности для пользователей разработанного программного обеспечения.

Разработка помимо основной цели – улучшения экологических параметров продукции растениеводства, поможет оптимизировать производственные процессы. Прогнозные данные позволят аграриям более эффективно использовать свои ресурсы.

«Сейчас учеными вуза разработана демоверсия ПО, после контрольных летних полевых испытаний, осенью планируется запуск в коммерческую эксплуатацию. В настоящее время при поддержке НОЦ «Инженерия будущего» начаты переговоры с Мелитопольским ГУ по взаимному сотрудничеству и развитию данного направления исследований», — отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Работа проводилась в рамках полученного командой проекта «Инновационного сертификата» научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».