Мордовия вошла в ТОП-3 регионов по количеству поданных заявок на гранты от Росмолодежи

Афиша праздничных мероприятий в День Победы
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Росмолодежь завершила прием заявок на участие в грантовом конкурсе для физических лиц. Заявочная кампания 1 сезона 2024 года была очень активной - более 24 тысяч участников из всех 89 регионов России отправили свыше 15 тысяч заявок на участие в конкурсе. Это абсолютный рекорд за все годы проведения грантового конкурса!
Республика Мордовия вошла в ТОП-3 регионов по количеству поданных заявок на конкурс - 579 заявок. Самыми активными по количеству заявок оказались Санкт-Петербург - 818, Республика Башкортостан - 673, Республика Мордовия - 579, Москва – 555 и Московская область — 552 заявки.
Самыми популярными из 18 номинаций конкурса в этом году стали - #вдохновляй, #будь_здоров, #создавай_возможности, #помни и #вклад_в_будущее.
Средний возраст участников грантового конкурса составил 23 года, а среднее значение запрашиваемой суммы — 445 998 рублей.
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