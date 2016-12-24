Ветеран СВО из Мордовии при содействии сотрудников фонда «Защитники Отечества» встал на ноги

Социум

По информации регионального филиала фонда, когда осенью 2022 года стране потребовалась помощь, Николай Кашкин из Старошайговского района по повестке явился в военкомат. До этого он окончил строительный техникум и отслужил в армии, несколько лет проработал слесарем на оборонном предприятии республики. И с детства стремился быть похожим на старшего брата Юру, который участвовал в боевых действиях в Чечне.

В ходе спецоперации Николай Кашкин служил разведчиком на Краснолиманском и Северодонецком направлениях. В октябре 2023-го при выполнении задания в районе населенного пункта Белогоровка рядовой Кашкин был тяжело ранен - получил черепно-мозговую травму и тяжелоле ранение ноги. Под сильным обстрелом друзья вынесли его с поля боя. Затем последовали госпиталь, операция, ампутация и возвращение домой…

«Сидеть сложа руки даже не собирался, - признается Николай. – Я знал, что есть фонд «Защитники Отечества», и был уверен, что там мне помогут. Моим социальным координатором стала Валентина Щипанова. Она помогла, не выходя из дома, оформить и получить региональную выплату по ранению, оформить меры соцподдержки, коммунальные льготы. Но самое главное – постоянно поддерживала меня и помогла с получением протеза».

Изделие ветерану предоставило Министерство обороны, но чтобы получить его, Николаю нужно было выехать в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Так как ветеран до сих пор числится в списках действующих военнослужащих, для протезирования необходимо было предоставить направление от командира части и выписку из приказа об убытии. Соцкоординатор совместно с военным комиссариатом республики решила этот вопрос за один день.

Николай благополучно добрался до северной столицы, а на днях уже получил протез и стал ходить. Сначала осторожно, с использованием костылей, а затем уже и без них. Видео с первыми шагами по коридору госпиталя он прислал социальному координатору.

«Очень рада за Николая, - искренне признается Валентина Щипанова. – Он молодой, сильный, замечательный человек! И все у него еще впереди!»

При содействии фонда Николай также будет обеспечен высокотехнологичным протезом, который позволит ему заниматься спортом, а квартира ветерана будет оборудована системой «Умный дом», которая позволит комфортно решать бытовые задачи с учетом особенностей здоровья.

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