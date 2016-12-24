Мордовия включается в проект «Земля добра» по переподготовке и трудоустройству на предприятия АПК демобилизованных бойцов СВО

Реализацию проекта по переподготовке и трудоустройству демобилизованных участников СВО на предприятия агропромышленного комплекса и смежных отраслей обсудили в ходе круглого стола по кадровому проекту «Земля Добра». Инициативу Российского союза сельской молодежи (РССМ) поддержали партийные проекты «Моя карьера с Единой Россией» и «Российское село».

Проект «Земля добра» является продолжением инициативы, которую в 2022 году реализовал Российский союз сельской молодежи вместе с Единой Россией. Это отметила депутат Госдумы РФ от Мордовии, член генсовета партии Юлия Оглоблина.

«Тогда мы собирали информацию о вакансиях в АПК для переселенцев из Донбасса, помогали найти временную работу, знакомили с вакансиями. Сейчас агропромышленный комплекс – современная высокотехнологичная отрасль. Многие предприятия предоставляют жилье, служебный транспорт и оказывают необходимые меры социальной поддержки, чтобы сотрудникам было комфортно жить и работать. Поэтому мы сконцентрировались на переподготовке и трудоустройстве демобилизованных участников СВО на предприятиях АПК и в смежных отраслях», – пояснила она.

Эта работа уже ведется в республике. Так, в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения РМ сообщили, что в их адрес ранее обратились 23 ветерана СВО. Из них получили помощь в трудоустройстве 11 бойцов, 5 стали самозанятыми и получили финансовую поддержку по социальному контракту на старт своего дела. Параллельно с этим работодатели, которые трудоустраивают бойцов, трижды получают выплаты по 25 тысяч рублей за сотрудника.

Этой работой занимается и региональный Фонд «Защитники Отечества», по вопросу трудоустройства к ним обратились 17 бойцов, 7 из них уже нашли новое место работы.

«Сейчас подключаем к проекту Минсельхозпрод и Мордовское региональное отделение Российского союза сельской молодежи. На этой неделе запустим анкетирование для сбора информации о желающих включиться в проект бойцах и предприятиях АПК в Мордовии, которые готовы помочь с переподготовкой и принять на работу наших ветеранов СВО», – заключила Юлия Оглоблина.