Глава республики и заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко обсудили строительство мемориала «Сурский рубеж»

15 апреля Глава Мордовии Артём Здунов встретился с заместителем начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, заместителем Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Овсиенко. Обсуждалось создание в Большеберезниковском районе республики мемориала «Сурский рубеж».

Глава Мордовии отметил, что многие годы запрос на строительство такого исторического памятника исходил от жителей республики, потомков строителей рубежа.

«Для нас принципиально важно запечатлеть историческую память о трудовом подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Это значимо для тех, кто участвовал в строительстве Сурского рубежа, их детей, внуков», - сказал Артём Здунов и поблагодарил за помощь в реализации проекта.

В основу проекта мемориального комплекса легли настоящие судьбы уроженцев Мордовии, возводивших Сурский рубеж, – это дети, пожилые люди, священнослужители и женщины. Мемориал будет состоять из художественного горельефа, памятника и информационных панелей, свидетельствующих о подвиге тружеников тыла при строительстве 80-километрового оборонительного рубежа на реке Сура. Комплекс разместится в парке села Большие Березники – наиболее посещаемом, доступном для туристов месте района.

Заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко подчеркнул, что проект будет воплощен в жизнь в рамках нацпроекта «Культура». Все работы планируется завершить уже в текущем году.

«Благодарю вас, Артём Алексеевич, за личную вовлеченность в этот проект и деятельность регионального отделения Российского военно-исторического общества. Для нас это очень важно!» - отметил Николай Овсиенко.

Отметим, что региональное отделение Российского военно-исторического общества действует в Мордовии более 10 лет – это центр по сохранению и популяризации военно-исторического наследия России. Совместно с РВИО активно создаются места памяти, такие как памятники Героям Первой мировой войны в Саранске, Советскому Солдату в селе Старое Шайгово, прославленному адмиралу Фёдору Ушакову в Темникове, Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву в Торбееве. Большое внимание уделяется патриотической работе с молодежью. При поддержке РВИО в разные годы кадеты и ушаковцы из Мордовии принимали участие в тематических сменах детских военно-исторических лагерей, а в 2022 году Мордовия принимала три летних смены военно-исторического лагеря «Страна героев».