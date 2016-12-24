Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества «Мы вместе!»

Вечером 23 августа в Саранске состоялось торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов. Напомним, он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В адрес участников праздника поступило большое количество поздравительных телеграмм. На открытии было зачитано приветствие от руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации, председателя Ассамблеи народов России Владимира Васильева. «В Мордовии проживают представители многих национальностей, чтут самобытную культуру и традиции народов России, из поколения в поколение передают базовые ценности и нравственные ориентиры, укрепляющие единство страны. Желаю участникам марафона творческих успехов, новых друзей и всего самого доброго».

Всех собравшихся на Советской площади приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов. «При поддержке нашего Президента мы в очередной раз проводим этот фестиваль. Хочу поблагодарить за это руководство нашей страны. Говорю спасибо нашим гостям - всем, кто приехал. Давайте покажем, насколько мы едины. Слова большой благодарности - нашим воинам, они оберегают нашу страну на западных рубежах и позволяют нам проводить такие праздники. Давайте им поаплодируем! Фестиваль объявляется открытым. Пусть все покажут себя и получат массу удовольствия от посещения нашей республики», - сказал руководитель региона.

На открытии марафона Глава Мордовии вручил награды участникам СВО. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу» награждены Александр Тарасов из Саранска и Александр Тиверетин из Рузаевского района.

Участников и гостей Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов приветствовал замещающий должность председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Спасибо Саранску за такое мероприятие! Мы - большая страна, у нас более 190 национальностей, мы разговариваем на 277 языках. Мы - лучшая страна в мире, нас не победить!» - сказал он.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова собравшихся поздравил главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Анатолий Гулин: «Наши гости из разных уголков нашей необъятной страны будут представлять на фестивале свою самобытную культуру - из нее соткан уникальный облик нашей великой Родины. Наш Президент сказал: «Когда мы едины - мы непобедимы! В единстве - наша сила!»