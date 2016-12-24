Во всех сельских школах Мордовии открыты «Точки роста»

23 августа в Саранске на базе Центра образования № 15 «Высота» имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева прошел республиканский образовательный форум. В пленарном заседании форума приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, и.о. Председателя Госсобрания РМ Наталья Долматова, первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова,митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Глава Мордовии Артём Здунов напомнил, что в Послании Президент Российской Федерации Владимир Путин особо подчеркнул, что завтрашний день страны определят устремления нынешнего молодого поколения. Республика продолжает создавать современные, комфортные, безопасные условия обучения, наполнять образовательные организации глубоким содержанием.

В рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив по образованию за 2023 год Мордовия находится в тройке лидеров.

Артем Здунов отметил, что расходы бюджета на образование за пять лет увеличились почти в полтора раза (2020 год – 11 млрд. рублей, 2024 год – около 18 млрд рублей) и сегодня составляют четверть всех расходов бюджета республики. «Наш принцип – делать все возможное для обеспечения высокого качества образования независимо от места жительства», - сказал руководитель республики.

В этом году будут введены в строй три новые школы: новый корпус Белозерьевской школы, новый корпус школы №11 в столице республики и Саранская коррекционная школа - долгострой более чем с 30-летней историей. Глава Мордовии подчеркнул: благодаря поддержке Президента и федерального центра строительство новых школ продолжится. Первоочередной вопрос – строительство новой школы на 1300 мест в Саранске.

Продолжится участие республики в масштабной программе капремонта школ. Всего отремонтировано уже 38 зданий с полной перезагрузкой внешнего облика и содержания. В ближайшие два года будет отремонтировано еще минимум 36 школ. Также республика уже заявилась для участия в федеральных программах капремонта детских садов и техникумов.

Не менее важная задача – оснащение школ современным оборудованием. Уже в 100% сельских школ открыты центры «Точка роста». 1 сентября открываются еще три школьных «Кванториума», почти пять тысяч новых мест допобразования в школах и техникумах.

Глава Мордовии отметил важность направления, связанного с беспилотными авиасистемами. Сейчас это 17 кружков в школах и Центр практической подготовки в Саранском политехническом техникуме. «Давайте расширять эту работу», - сказал руководитель региона.

Важный инструмент профориентации – летняя оздоровительная кампания, система профильных смен и лагерей. «Долгие годы модернизацией инфраструктуры детского отдыха в республике не занимались, - отметил Артём Здунов. - В этом году мы сделали два новых корпуса в лагере «Золотой колос», капитально отремонтировали столовую и медпункт в лагере «Орбита», построим там еще два новых корпуса».

Глава республики обозначил необходимость обеспечения системы образования кадрами. Острого кадрового голода в отрасли нет, хотя проблемы возникают, особенно в сельской местности. Здесь помогает совместительство и привлечение студентов старших курсов.

Важнейшее направление - воспитание подрастающего поколения. Нужно уделять внимание семейным ценностям, вопросам межнационального и межконфессионального общения. Глава Мордовии отметил необходимость привлечения к этой работе участников специальной военной операции. «Тем участникам и ветеранам СВО, кто хочет заниматься работой с детьми на постоянной основе, нужно помочь получить педагогическое образование, пройти курсы. Прошу Министерство образования вместе с Фондом «Защитники Отечества» отработать этот вопрос», - сказал Артём Здунов.

Качественное образование с опорой на традиционные духовные ценности – главное условие воспитания сильного духом, уверенного в завтрашнем дне поколения. «Сегодня День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Мы знаем: Победа будет за нами! - подчеркнул Глава республики. - В преддверии нового учебного года хочу от всей души поздравить педагогов, работников отрасли, родителей, детей. Желаю всем крепкого здоровья и плодотворной работы».

На форуме выступил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, который отметил важность дальнейшей совместной работы по духовному воспитанию молодежи.

Об итогах работы региональной системы образования доложила министр образования республики Елена Солдатова.

На пленарном заседании выступил также ветеран СВО Сергей Пронькин. Он рассказал, как взаимодействует с Луховским лицеем. «Готов посещать и другие школы, чтобы делиться опытом и знаниями, помогать в патриотическом воспитании подрастающего поколения, - сказал он. - Очень важно научить детей дружить. На своем опыте знаю: без товарищества на фронте - никак».

За заслуги в профессиональной деятельности педагогов отметили наградами.