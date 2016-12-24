В Доме Республики обсудили внедрение геномной селекции в молочном скотоводстве Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание с представителями компании «Иннопрактика». Обсуждались совместные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Напомним, что «Иннопрактика» реализует и поддерживает инициативы, направленные на развитие отечественных конкурентоспособных технологий для АПК и развитие системы аграрного образования.

«С «Иннопрактикой» у нас есть договоренности по итогам Петербургского международного экономического форума, они последовательно развиваются. Мы уже работаем над внедрением программы по развитию геномной селекции. Разработаны необходимые нормативно-правовые акты. В государственном регистре Мордовии – 17 племенных объединений, действуют сервисные организации», – отметил руководитель республики.

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова рассказала, что проект по геномной селекции крупного рогатого скота уже работает в девяти регионах страны, а создание собственной геномной базы – это важнейшая задача в условиях действующих санкций. В Мордовии по этому направлению планируется с первого квартала 2025 года запустить шестилетнюю программу. Сейчас в республике племенное поголовье коров составляет около 20 тысяч – и это основное ядро для производства молока.

Один из руководителей дирекции по генетическим проектам для АПК «Иннопрактики» Роман Куликов подчеркнул колоссальную актуальность направления геномной селекции, в том числе с позиции агропромышленного суверенитета страны, именно поэтому компания работает над созданием единой системы геномной оценки племенной ценности КРС.

Стороны обсудили также взаимодействие по проекту «Иннагро», в рамках которого оказывается содействие аграрным вузам в реализации их стратегических проектов в области генетики, селекции, биотехнологий и других направлений АПК.

Кроме того, Артем Здунов поддержал проведение в Мордовии очного этапа всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика». От старшеклассников со всей страны ожидается около 15 тысяч заявок.