В Мордовии увековечили память участников СВО

В селе Лямбирь рядом с памятником воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, возвели памятную стелу с именами погибших участников специальной военной операции. Здесь увековечены имена сержанта Руслана Максиняева, старшины Руслана Ямбушева и рядового Рафаэля Кузнецова.



В открытии мемориала приняли участие сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества», ветераны специальной военной операции и родственники погибших.

Право открыть мемориальную стелу предоставили 9-летнему Аделю - сыну Руслана Максиняева. «Я очень горжусь своим папой, всегда буду помнить о нем и рассказывать друзьям о его героизме», - сказал школьник.

Участники митинга возложили к памятной стеле цветы.



«Память всегда живет дольше, чем человек, - сказала заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Зеткина. - Самые важные люди входят в историю страны. И сегодня была увековечена память тех, кто отдал свою жизнь за Отечество. На примерах их мужества будут воспитываться новые поколения. Это наша дань памяти героям, шагнувшим в вечность».