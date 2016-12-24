Опыт Мордовии по взаимодействию вузов и предприятий АПК представлен законодателям Поволжья

Заседание окружной Ассоциации законодателей прошло в Кирове. Участвовали в нем полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Кировской области Александр Соколов, руководители региональных законодательных органов власти. От Мордовии – заместитель Председателя Госсобрания Наталья Долматова.

Первый вопрос обсуждения – господдержка семей с детьми. Игорь Комаров напомнил, что Президент Владимир Путин первой из национальных целей развития России на предстоящее десятилетие определил сохранение людей, укрепление здоровья и повышение благополучия граждан. По словам полпреда, в регионах ПФО сельское население демонстрирует более высокие установки на рождаемость и создание многодетных семей.

Председатель Заксобрания Кировской области Роман Береснев, выступая с основным докладом, сообщил, что в Приволжье проживает порядка 3,8 млн. семей и свыше 357 тысяч из них – многодетные. Для них в регионах реализуется более 400 мер соцподдержки. Среди самых востребованных – предоставление семьям с тремя и более детьми бесплатных земельных участков, причем в 11 регионах взамен участка можно получить единовременную денежную выплату. Парламентарий предложил ввести для многодетных родителей 4-дневную рабочую неделю, а также расширить направления использования регионального семейного капитала, сделать его бессрочным.

Губернатор Александр Соколов рассказал об основных региональных мерах поддержки семей с детьми в Кировской области.

Член комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова отметила эффективность окружного проекта «Ментальное здоровье», который реализуется при поддержке полпреда Президента России Игоря Комарова. Она обратила внимание, что без участия Ассоциации законодателей принимаемые в ПФО меры в сфере семейной политики не были бы такими результативными.

Также на заседании обсуждены вопросы обеспечения сельхозтоваропроизводителей современной отечественной техникой и эффективными технологиями производства. Игорь Комаров напомнил, что на период до 2030 года Президент России Владимир Путин обозначил среди задач развития увеличение объема производства продукции АПК не менее чем на 25% и обеспечение роста экспорта продукции не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года. Для достижения этих целей разрабатывается новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Полпред также подчеркнул, что вопросам НТР и укрепления технологического суверенитета в округе уделяется пристальное внимание.

Участники заседания рассмотрели опыт регионов. Заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова рассказала о взаимодействии вузов республики с предприятиями АПК. Отмечено, что бизнес-сообщество осознает важность активного сотрудничества с высшими учебными заведениями. Оно заинтересовано в притоке молодых кадров, которые обладают передовыми знаниями, современными подходами, лидерскими компетенциями и способны быстро реагировать на изменения в технологиях производства. В Мордовии базовой площадкой подготовки специалистов для АПК является Аграрный институт МГУ имени Н.П. Огарева (направления «Агрономия», «Зоотехния», Ветеринария», «Продукты питания животного происхождения»), в Институте механики и энергетики студенты университета обучаются по направлению «Агроинженерия».

В рамках проекта «СМАРТ АГРО» программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» в Мордовском университете появился новый профиль бакалавриата «Технология мясных и молочных продуктов», а также магистратура «Органическое земледелие», которая ориентирована на выполнение задачи по развитию органического сельского хозяйства.

«Только правильно выстроенное взаимодействие высшей школы, бизнеса и науки может стать фундаментом для подготовки кадров агропромышленного комплекса, развития научно-исследовательской деятельности и внедрения современных технологий в сельскохозяйственную отрасль», – подчеркнула Наталья Долматова.

Итоги прошедшего в Кирове заседания подвел координатор Ассоциации законодателей ПФО, Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. «Госдуме и Правительству России направим целый блок инициатив, нацеленных на решение конкретных вопросов», – сказал он.