Артём Здунов на открытии Аллеи Славы в Рузаевке: «Вы чтите память победителей»

Глава Мордовии Артём Здунов 17 сентября принял участие в открытии обновленной Аллеи Славы в Рузаевке. Это одно из важных общественных пространств города железнодорожников, появившееся в 2010 году. Тогда здесь установили ротонду и шесть бюстов героических уроженцев Рузаевского района. Это Герои Советского Союза Александр Винокуров, Анатолий Корнилаев, Федор Сурков, Анатолий Рубцов, Герой Российской Федерации Сергей Вандышев, полный кавалер ордена Славы Александр Силантьев. Они - слава и гордость Рузаевского района и Мордовии.

В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» Аллею Славы благоустроили. Такое решение приняли жители Рузаевки по итогам рейтингового голосования.

«Для меня очень значимо, что сами рузаевцы выбрали Аллею Славы в качестве территории, которую надо благоустроить, - сказал на открытии Артём Здунов. – Это значит, что вы чтите память победителей. Сегодня здесь с нами и те, кто выполняет задачи специальной военной операции, они тоже вписывают героические страницы в историю нашей страны. Аллея Славы - это уже восьмая территория, благоустроенная в Рузаевке в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Давайте скажем нашему Президенту за это большое спасибо».

Обновление Рузаевки продолжится – город победил во Всероссийском конкурсе с проектом благоустройства территории по улице 40 лет Победы, рядом со строящимся центром спортивных единоборств. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 90 млн. рублей. Также в ближайшее время предстоит завершить преображение центральной части города. В настоящее время подходит к концу серьезная реконструкция дорожно-пешеходной инфраструктуры на улице Ленина. В следующем году предстоит благоустроить Привокзальную площадь.

Ученица 11 класса рузаевской школы № 5 Карина Набадьева сказала: «Сегодняшнее событие очень важно для молодого поколения Рузаевки, ведь нам надо помнить героев нашего города. Это место будет служить напоминанием об их подвиге. Мы благодарны бойцам, которые сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. Вы - наши герои!»

Глава Мордовии осмотрел территорию благоустроенной аллеи, пообщался с местными жителями, которых собралось очень много, поинтересовался впечатлениями от обновленной территории. От рузаевцев прозвучали самые теплые отзывы и благодарность.