Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики

23 августа состоялась прямая линия с участием Главы Мордовии Артёма Здунова. Всего руководителю региона поступило более одной тысячи вопросов от жителей республики.

В ходе прямого эфира Глава Мордовии рассказал о встрече с Президентом России Владимиром Путиным, поддержке бойцов СВО и подшефной территории – Каланчакского района Херсонской области.

Главные темы обращений – строительство и ремонт дорог, городской транспорт, благоустройство, работа школ и больниц в районах Мордовии. Во время прямого эфира к обсуждению проблемных вопросов по видеосвязи подключались руководители региональных органов власти и органов местного самоуправления.

Не все вопросы были озвучены в ходе прямого эфира, но ответы на них жителям республики поступят.

Целый ряд обращений Глава Мордовии поручил взять на личный контроль временно исполняющему полномочия главы городского округа Саранск Владимиру Быкову. На помощь городским властям готовы прийти активные жители Саранска. Работа по устранению проблемных точек будет вестись представителями органов власти и общественниками совместно.

Запись прямого эфира доступна по ссылке.