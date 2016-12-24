В Саранске состоялась презентация книги «Мордовский музыкальный эпос»

В Ботаническом саду им. В. Н. Ржавитина 8 сентября прошло душевное, красочное и очень важное событие – презентация первого академического издания о музыкальном эпосе мордовского народа. Ее авторами стали Заслуженные работники культуры Мордовии, ученые – Николай и Людмила Бояркины. Над книгой авторы работали около 40 лет.

Уникальность труда Бояркиных в том, что он обобщил энциклопедические знания по мордовскому музыкальному эпосу. Книга написана на основе полевых музыкальных звукозаписей, которые были собраны в мордовских селах в республике и в регионах России, где проживает мордва, – это Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская области и Татарстан.

Из огромного собрания собственных звукозаписей – а это более 1000 единиц вокального и инструментального эпоса – в книге отобраны и представлены 112 музыкальных произведений, отражающих различные этапы жизни мордовского народа. Подобной масштабной работы нет ни у одного финно-угорского народа.

Николай Иванович Бояркин поблагодарил всех, кто причастен к выходу этого издания. «Музыкальный эпос – кладезь различного рода знаний и мировоззрений народа. Без них мы не сможем понять, кто мы такие. Наша задача – этот кладезь знаний сохранить! И это очень важно. То, что мы включили в книгу, поможет по-новому взглянуть на нашу духовную историю», - отметил Николай Бояркин.

Людмила Борисовна рассказала, что любой показ мордовского народного пения за границей производит ошарашивающее впечатление: «Мордовскому народу есть чем гордиться, потому что в финно-угорском мире это единственный народ, который обладает таким развитым многоголосьем. Мордва своим многоголосьем покорила весь мир! Это искусство великое и нам хочется, чтобы оно продолжало жить, чтобы оно было усвоено и исполнителями, и народом». Автор книги поздравила всех с таким важным событие – знакомством с глубинным пластом истории мордовского народа.

С выходом уникального труда авторов и культурную общественность поздравил Глава Мордовии Артём Здунов. «Этот труд оценят наши потомки – 40 лет работы и вы сохранили историю. Я всегда говорю, чтобы сохранилась культура любого народа надо заниматься языком, костюмом, национальной кухней. Но все это не сможет состояться и прожить без мордовского музыкального эпоса, - подчеркнул Артём Здунов. – Любые жизненные ситуации – радости, печали, скорби – все сопровождалось музыкой! Когда наши бабушки, прабабушки и так далее занимались кухней, они пели, купали детей – пели. Всегда мордовский музыкальный эпос был с нами, пусть он дольше с нами и остается».

Глава Мордовии поддержал предложение ректора МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрия Глушко, продолжить работу над этим академическим трудом – визуализировать его.

С выходом такого важного для мордовского народа и его истории труда поздравили заместитель Председателя Госсобрания Мордовии Наталья Долматова и ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Президент вуза Николай Макаркин, в чей адрес звучали особые слова благодарности авторов, отметил: этот труд бесценен, и со временем его научно-культурная ценность будет только нарастать.

Все мероприятие было пропитано национальным колоритом, историей и культурой мордовского народа. Обязательно звучали неповторимые мордовские песни – в исполнении фольклорного ансамбля «Гайги моро» института национальной культуры МГУ и ансамбля древней мордовской песни «Морама».

А театр моды «Иненармунь» презентовал коллекцию сценического подиумного фантазийного этнокостюма. В осеннем вечернем свете стилизованные мордовские костюмы выглядели просто великолепно! Именно так, сохраняя и передавая молодым поколениям культурное наследие нашего народа, мордовский эпос будет жить и развиваться.