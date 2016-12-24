«Мы этой темой живем!»

В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию

В этом году Мордовия уже в третий раз проводит Всероссийский родительский форум «Школьное питание: горизонты развития». Мероприятие традиционно становится главной площадкой страны для обсуждения актуальных вопросов и развития системы школьного питания. Оно проходит при поддержке Минпросвещения России, партии «Единая Россия», Общероссийского Народного Фронта, Института отраслевого питания и родительской общественности. 29 августа в работе форума принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель региона, который возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания, отметил: форум собирает самых заинтересованных в этой теме – она всегда волновала и будет волновать родителей.

«В Мордовии мы создали группы родительского контроля в 100% школ. По запросу родителей с нового учебного года распространяем этот опыт и на детские сады. Стараемся учитывать предпочтения детей – вместе с организаторами питания регулярно обновляем школьное меню. Например, добавляем блины, пельмени, сырники – все из качественных продуктов. Используем для их приготовления продукцию местных сельхозтоваропроизводителей», - рассказал Глава Мордовии.

Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» на базе Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности создан первый в России Центр здорового школьного питания – это 11 новых лабораторий и мастерских.

Артём Здунов поблагодарил всех, кто задействован в этой работе, федеральных экспертов – Мордовия показывает пример, который необходимо внедрять и в других регионах. Осенью на площадке техникума пройдет федеральный этап конкурса «Лучшая столовая», Глава Мордовии пригласил всех принять участие в его работе.

Руководитель региона обозначил основные темы для обсуждения в рамках форума, волнующие и родителей, и экспертное сообщество. Это выполнение поручения Президента страны по обеспечению бесплатным горячим питанием учеников начальной школы и организации бесплатного питания детей из многодетных семей в школах и техникумах. В особой поддержке государства нуждаются и дети из семей участников специальной военной операции – в нашей республике еще в октябре 2022 года дети из таких семей питаются за счет бюджета региона. Внимание необходимо заострить и на питании детей с ограниченными возможностями здоровья.

Работа пленарного заседания началась с приятного – награждения победителей акций партийного проекта «Мир возможностей». Уже несколько лет Мордовия – лидер по количеству лауреатов международного движения «Сделаем вместе». В этом году 55 старшеклассников из нашей республики стали победителями и получили главный приз – путевку в международный детский центр «Артек», куда они отправляются уже завтра. Самое популярное направление среди школьников Мордовии – «Традиции здорового питания»: 80% участников региона присоединилось именно к ней, победителями стали 17 ребят.

«Мы этой темой живем, нам она интересна. Самое главное – она интересна нашим детям!» - подчеркнул Артём Здунов.

В ходе мероприятия были подведены итоги и акции «Крепка семья – сильна Россия». В ней приняли участие более 1100 человек из 61 региона нашей страны. Победителями стали 25 учреждений из 25 регионов, в том числе из Мордовии – это детский сад «Светлячок» из Ковылкинского района. Победителя наградила первый заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы России, федеральный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая.

«Не устаю повторять: человек есть то, что он ест! И не только: человек есть то, что он есть, для своих детей и внуков – ведь то, что вы едите, отражается и на ваших потомках. Поэтому мы ответственны за то, насколько здоровыми будут наши семьи, - подчеркнула Татьяна Буцкая. – Мордовию можно привести в пример по тому, какое питание дети получают в детских садах и школах, это лучший регион по работе молочных кухонь. Спасибо хлебосольной Мордовии, ваш опыт и лучшие практики мы начинаем транслировать во многих регионах страны».

Координатор партийного проекта «Мир возможностей», генеральный директор АНО «Центр поддержки общественных проектов «Сделаем вместе» Роман Романов рассказал о продолжительной и плодотворной работе совместно с Мордовией по различным партийным проектам. «Седьмой год республика номер один в нашей работе. Мордовия – настоящий пример для подражания в очень важной и нужной работе, связанной с сохранением и укреплением традиционных ценностей в России. Объективно – самое большое количество победителей наших федеральных акций именно из вашей республики. Уверен, ребята станут примером для подражания не только для сверстников из Мордовии, но и всей страны».

Участникам Всероссийского родительского форума, который собрал более двух тысяч человек из 76 регионов страны, приветствие направил Министр просвещения России Сергей Кравцов. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем видеообращении отметила, что позитивные сдвиги в организации школьного питания есть во всех регионах и важно, чтобы они продолжались, ведь от этого зависит будущее всей страны.

О важности использования в школьном питании продукции местных производителей, малых фермерских хозяйств и создании в школах агроклассов рассказала депутат Госдумы России, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

После пленарного заседания Артём Здунов осмотрел тематические площадки победителей акций партийного проекта «Мир возможностей» - «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Традиции здорового питания», «Я – гражданин России», «Семейные и духовные традиции» и фотовыставку детской смены «Здоровое питание школьника» учебно-методического центра «Авангард», а также выставочные стенды Детской пищевой станции и Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности.