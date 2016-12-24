Артём Здунов провел обход городских территорий в районе стадиона «Мордовия Арена»

В пятницу, 6 сентября, Глава Мордовии Артём Здунов вместе с исполняющим обязанности главы городского округа Саранск Владимиром Быковым прошел маршрутом, которым пользуются многие горожане. От проспекта Российской Армии до Советской площади, через территорию, прилегающую к стадиону «Мордовия Арена» и набережную реки Инсар, железнодорожный переезд до Советской площади. Этот путь ежедневно используют сотни горожан, но, как выяснилось, многие его участки нуждаются в ремонте, благоустройстве и усовершенствовании.

Начался обход с многоквартирных домов по проспекту Российской Армии – их первые этажи предусмотрены для нежилых помещений. Пока не все они заняты, поэтому место выглядит неуютно и запущено. Без собственника содержать прилегающую к этим помещениям территорию приходится управляющей компании и жителям. Зампред регионального Правительства Батыр Эмеев, курирующий вопросы развития столицы Мордовии, предложил вместе с представителями городского бизнеса решить проблемы благоустройства и содержания - на ближайшем заседании совета предпринимателей это обсудят.

Дорога в сторону стадиона пролегала по протоптанным горожанами тропкам – маршрут годами отработан, удобный, поэтому было принято решение – проложить здесь асфальтовые дорожки. А также поменять остановочный павильон, который пришел в негодность на улице Кочкуровской, неподалеку от «Мегастроя». Большое пространство между проспектом Российской Армии, улицей Кочкуровской и набережной Инсара жители микрорайона традиционно используют для пеших и велосипедных прогулок, здесь просторно и безопасно. Но – отсутствует освещение. Глава Мордовии заметил: «Видно, что место пользуется популярностью у людей, а инфраструктуры нет!» Прозвучали предложения сделать на этой территории быстровозводимые спортивные объекты – установить баскетбольные стойки, качели, сделать велосипедную разметку, в зимний период разместить горку. Городские власти уже сегодня пообещали решить вопрос с освещением.

Результатом прогулки по набережной реки Инсар стало решение о комплексном благоустройстве этой территории. Глава Мордовии заметил: «Горожане критикуют состояние Инсара. И справедливо!» Река, действительно, заросла травой и камышом, но уже ведется разработка ПСД для расчистки участка в районе стадиона протяженностью 400 метров. При условии поддержки этой заявки Федеральным агентством водных ресурсов реку расчистят уже в следующем году.

Также городские власти проведут техническую экспертизу и ремонт освещения набережной – сейчас уличные фонари здесь не функционируют. Необходим ремонт асфальта и брусчатки, а самое главное – нужно привести в порядок неопрятно разрисованную надписями бетонную подпорную стену. Решили на средства регионального гранта провести здесь арт-фестиваль: в городе много творческой молодежи – в новом оформлении это место может стать точкой притяжения.

Был высказан еще ряд предложений по наполнению набережной точками общепита и другими активностями, это также обсудят на городском совете с предпринимателями. Для начала – принято решение в ближайшее время провести на набережной совместно с общественниками и горожанами субботник.

На пути через железнодорожный переезд выяснилось, что в нормативное состояние необходимо участок асфальтовой дорожки. Владимир Быков пообещал устранить проблему в ходе ямочного ремонта этой осенью. Все замечания, которые были высказаны по содержанию городских территорий, по поручению Главы республики должны быть устранены до начала ноября.

Завершился обход возле дома №16 на улице Советской. Он знаком, пожалуй, каждому жителю Саранска – это единственное в нашей столице деревянное здание стиля модерн, который широко применялся в архитектуре больших городов. Дмитрий Фролов, директор Республиканского краеведческого музея пояснил, что уникальное строение возведено в начале XX века управляющим городским банком Исааком Городецким. Здание отличает особенная архитектура и изящная резьба. За всю его историю в доме жили разные люди, а с 1999 года – обычная саранская семья: Наталья Заболоцкая – врач анестезиолог-реаниматолог и двое ее детей, старший, 16-летний Глеб – участник проекта «Владычный полк».

Семья частично ремонтирует строение, но оно все-таки находится в аварийном состоянии. Осложняется все тем, что здание занесено в реестр объектов культурного наследия и вести ремонт может только специализированная организация. Глава Мордовии пообщался с владельцами исторического объекта. Решение о реставрации этого и других строений старого Саранска, будет принято при обсуждении со специалистами.