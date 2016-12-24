В Мордовии молодой водитель в суде ответит за гибель в дорожной аварии своего приятеля

21-летний житель Йошкар-Олы предстанет в Мордовии перед судом за гибель в ДТП пассажира легковушки, которую он взял в аренду для поездки с друзьями. Молодой человек будет отвечать за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

14 ноября прошлого года в 23 часа 20 минут на подъезде к селу Кочкурово на мосту через реку Пырма обвиняемый за рулем автомашины «Лада Гранта» совершил наезд на металлический отбойник с последующим опрокидыванием в левый по ходу движения кювет.

В качестве пассажиров в машине находились двое приятелей водителя, один из них - 23-летний парень от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков. Сам виновник аварии с различными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской центральной клинической больницы. Третий пострадавший получил легкие травмы.

По версии следствия, ДТП произошло в результате существенного превышения установленного для населенных пунктов скоростного режима.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.