Фестиваль «Театральное Приволжье» назвал лучшие работы

27 марта 2024 года, во Всемирный день театра, состоялось подведение итогов и объявление победителей окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Этот общественный проект является одним из самых масштабных в ПФО по охвату участников. Результаты регионального этапа V юбилейного сезона стали рекордными для Фестиваля – впервые в нем приняли участие около 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

В финале проекта участвовали 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа. Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии по традиции стала столица Удмуртской Республики – город Ижевск.

К прямой трансляции подключились студии во всех регионах Приволжского федерального округа, в которых за подведением итогов наблюдали участники Фестиваля – молодые актеры, режиссеры спектаклей-финалистов и эксперты из числа признанных театральных деятелей.

Выступления регионов начались с демонстрации «видеооткрытки» спектаклей-финалистов. Затем в ходе онлайн-трансляции представители региональных экспертных жюри огласили свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определились победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».

К участникам проекта от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился заместитель полномочного представителя Олег Машковцев: «Завершается пятый сезон нашего фестиваля. Это уже серьезный рубеж, на котором можно делать выводы о результатах его работы. Когда мы его запускали, в 2019 году в Год театра, мы хотели придать новый импульс интереса к театру, поддержать непрофессиональные коллективы, вовлечь жителей нашего округа в театральное искусство. И каждый год, видя растущий интерес и признание Фестиваля, можно сказать, что большая работа, проведенная во всех регионах Приволжского федерального округа, дала свои замечательные плоды».

Юных театралов также поприветствовали ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа Григорий Заславский и директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Они пожелали ребятам дальнейших успехов, творческих идей, вдохновения и новых планов.

Лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье»:

В номинации «Лучший молодежный спектакль»:

1 место – Нижегородская область, спектакль «Дракон», Образцовый коллектив «Театрально-музыкальная студия «Маска» МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района» (г. Нижний Новгород);

2 место – Самарская область, мюзикл «Алабин», Театральная студия «Труппа Отрадного» МБУК «Дворец культуры «Россия» (г. Отрадный);

3 место – Чувашская Республика, спектакль «Доминант», Студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» ЧГУ им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары).

В номинации «Лучший детский спектакль»:

1 место – Пермский край, спектакль «Крылья», Студия творческого развития детей «ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ» Пермского дома народного творчества «Губерния» (г. Пермь);

2 место – Республика Татарстан, спектакль «Кечтyк («Малявка»)» Детская театральная студия «Апуш» Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина (г. Казань);

3 место – Удмуртская Республика, спектакль «А я думал, что это был сон…», Театральная мастерская «ОБРАZ» МАУК «Дворец культуры «Юбилейный» (г. Воткинск).

Лучшие режиссерские работы:

молодежные театры – Ефимова Татьяна (Кировская область);

детские театры – Шибанов Михаил (Пермский край).

В номинации «Лучшая мужская роль»:

молодежные театры – Никишин Денис (Нижегородская область);

детские театры – Анянов Арсений (Пермский край).

В номинации «Лучшая женская роль»:

молодежные театры – Помелова Василиса (Пермский край);

детские театры – Уманская Мария (Нижегородская область).

Лучшее художественное оформление:

молодежные театры – Самарин Сергей (Республика Мордовия);

детские театры – Бузунеева Анастасия (Республика Татарстан).

Лучшее музыкальное оформление:

молодежные театры – Кулалаев Михаил (Нижегородская область);

детские театры – Шибанов Михаил (Пермский край).

Победители Конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 6 до 17 лет:

1 место – Святова Злата, Нижегородская область;

2 место – Агапова Анна, Пензенская область;

3 место – Полубоярова Вероника, Оренбургская область.

Возрастная категория 18-30 лет:

1 место – Попеско Яна, Республика Татарстан;

2 место – Шелементьева Анастасия, Кировская область;

3 место – Хаертдинова Юлия, Оренбургская область.

В этом году для победителей фестиваля подготовлена особая награда – участие в образовательной поездке на теплоходе в рамках проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024», где в течение 8 дней педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с молодыми актерами. Помимо лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» в лаборатории примут участие актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа. В рамках лаборатории режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.

Театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, а также лучшие театральные афиши и плакаты можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф.

Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «голосование» по ссылке: https://театральноеприволжье.рф/2023/vote

Торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» состоится в апреле в Ижевске.