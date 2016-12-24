Артём Здунов оценил готовность сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС в Атяшевском районе

Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций - сегодня это направление работы имеет особое значение для всех уровней власти.



18 января в Атяшеве состоялось выездное расширенное заседание коллегии Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Мордовия, а также учебно-методический сбор с привлечением представителей всех районных администраций. В мероприятиях принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



Напомним, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оценить готовность территориальной подсистемы к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия участники сбора могли на учебных точках, где были представлены некоторые элементы гражданской обороны региона.



Глава Атяшевского района Константин Николаев показал руководителю республики, как муниципалитет готов к работе в условиях ЧС: предусмотрен запасной пункт управления администрации с оборудованными рабочими местами, приемный эвакуационный пункт и другие объекты гражданской обороны. Артём Здунов детально проверил, как проведена эта работа, какие направления требуют усиления. Также руководитель республики принял участие в осмотре сил и средств группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Открывая заседание коллегии, Глава Мордовии подчеркнул: в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина в регионе проведена серьезная работа по повышению уровня защищенности, а также согласованности действий органов власти и организаций.

«С учетом активной деятельности международных террористических структур и зарубежных спецслужб сохраняются реальные угрозы применения на территории республики средств поражения и проведения диверсий на ключевых объектах экономики, топливно-энергетического комплекса, транспорта, жизнеобеспечения и критической инфраструктуры, - отметил Глава Мордовии. - Поэтому важно понимать, по каким направлениям необходимо усилить работу. Сейчас осмотр показал некоторые проблемные вопросы, которые касаются всех районов. В целом же благодаря слаженным действиям сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, органов управления на всех уровнях не допущено крупных чрезвычайных ситуаций. Благодарю всех за внимание, постоянный контроль и бдительность».



К сожалению, не удалось сохранить положительную динамику по снижению пожаров. Кроме тоге, проблемным вопросом остается неудовлетворительное состояние противопожарной техники и ветхое состояние пожарных депо. Как подчеркнул Артём Здунов, с такой инфраструктурой дальше идти нельзя, необходимые решения по ее обновлению будут приняты. Также продолжится накопление резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Важное направление - создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, на эти цели средства в бюджете предусмотрены.



Конкретных действий, как отдельно подчеркнул руководитель республики, требует и задача по установке автономных дымовых пожарных извещателей в квартирах и жилых домах. «Конечно, в приоритете находятся семьи участников СВО, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, пожилые люди», - сказал Артём Здунов.



Также Глава Мордовии отметил важность исполнительской дисциплины по подготовке должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты населения. «Сегодняшние учения показали, что такое обучение мы обязательно будем проводить. По всем мероприятиям в области гражданской обороны должен быть четкий регламент, это касается всех. Надо прописать логистику, чтобы в случае ЧС действовать уверенно и без суеты», - подчеркнул Артём Здунов.



На коллегии выступили начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов, министр здравоохранения республики Олег Маркин, министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Антон Илюшкин, руководители муниципальных районов.