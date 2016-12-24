Жителей и гостей Мордовии ждет насыщенная новогодняя программа

13 декабря в Универсальном зале «Огарев Арена» прошла пресс-конференция, посвященная празднованию Нового года. Для жителей и гостей республики подготовлена насыщенная развлекательная, культурная, спортивная программы.

«С 21 декабря начинаются новогодние утренники и праздники в театрах Мордовии. Подготовлено много интересных проектов для детей, молодежи и взрослых. К примеру, в этот день свои двери откроет резиденция мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя». Это уникальная возможность погрузиться в нашу национальную атмосферу, традиции, обряды.

Интересные мероприятия запланированы в библиотеках и музеях. Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина покажет интерактивное представление «Тайна музейных часов», Музей им. С.Д. Эрьзи представит «Волшебные истории Деда Мороза», в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет Семейная елка-квест «Путешествие в Страну чудес» и т.д.

Учреждения культуры после празднования Нового года возобновят свою работу 2 января. Отмечу, что все они открыты для приема заявок для бесплатного посещения семей участников СВО», - рассказала Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.

Для любителей интересно провести время на свежем воздухе тоже подготовлено много мероприятий. В Парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина будет работать резиденция Деда Мороза. Также публику ждут различные новогодние аттракционы и активности.

31 января на Советской площади по традиции состоится яркий новогодний праздник. Будут организованы катания на зимних аттракционах и на лошадях. Каждый желающий сможет попробовать блюда разных народов от ведущих ресторанов города. На Главной сцене с концертной программой выступят творческие коллективы. В 18:00 для жителей и гостей Саранска прогремит праздничный салют.

О спортивных событиях на пресс-конференции рассказала и.о. Министра спорта РМ Ольга Игошева:

«Новый год – семейный праздник и провести его нужно не только с пользой для души, но и с пользой для здоровья. Предновогодние и новогодние дни будут насыщены спортивными мероприятиями. Одним из центров зимнего отдыха станет стадион «Мордовия Арена» и прилегающая к нему территория. Там 22 декабря откроется Зимний городок, который в этом году будет работать в расширенном формате. Кроме того, здесь будут проходить мастер-классы от школ по фигурному катанию и хоккею».



Ольга Игошева отметила, что всего в Мордовии организуют 95 мест для массового катания. В Саранске их будет 23. Кроме того, будут функционировать несколько лыжных баз. Основными в столице республики станут Лыжно-биатлонный комплекс и стадион «Саранск». В парках города также можно будет взять на прокат лыжи.

Особое внимание на мероприятии уделили теме праздничного оформления столицы Мордовии. Масштабная подготовка началась еще с начала ноября. Для цветовой концепции в этом году выбраны сине-бело-фиолетовые тона. Ведется монтаж главной новогодней елки на Советской площади.

Новое 22-метровое искусственное дерево будет полностью имитировать настоящее. На сегодняшний день смонтирована основная часть новогодних конструкций на Советской площади и микрорайонах города.

Еще одной изюминкой в украшении Саранска станет иллюминация «Звездное небо». Ее установят на ул. Большевистская, около памятника Адмиралу Ушакову. Она обещает стать популярным арт-объектом.

Традиционно празднично украшены будут и площади всех микрорайонов города и общественные пространства. По многочисленным просьбам жителей установлена ель в ЖК «Восточный».



«Мы надеемся, что новогодние праздники доставят массу положительных эмоций, зарядят бодростью, оптимизмом и хорошим настроением», - сказала начальник Управления культуры Департамента по социальной политике Администрации Саранска Татьяна Салищева.



О популярных туристических локациях на пресс-конференции рассказала директор Туристско-информационного центра РМ Снежана Родимова:

«Мы ежегодно делаем подборку для туристов. Самыми востребованными направлениями являются Сафари-парк «Кречет» в Кочкуровском районе, Национальный парк «Смольный» в Ичалковском районе, Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича в Темниковском районе.

Особое место в списке занимает горнолыжный комплекс «Каменка», который расположен в Атяшевском районе. На территории центра - 5 горнолыжных трасс для катания. На днях открылась шестая. Оборудованы комфортабельные гостиничные домики со всеми удобствами, есть кафе быстрого обслуживания, выставка ретро-автомобилей и т.д. Поэтому у жителей и гостей республики есть все возможности приятно и незабываемо провести новогодние праздники».