День Мордовии на ВДНХ: на конференции по здоровому образу жизни выступили федеральные и региональные эксперты

В рамках Дня Республики Мордовия на международной выставке-форуме «Россия» 30 ноября состоялась конференция «Здоровая Мордовия 2030». Обсуждались пути снижения смертности, увеличения продолжительности жизни и активного долголетия.

В работе конференции приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, сенатор от Мордовии Петр Тултаев, статс-секретарь – заместитель Минздрава России Олег Салагай, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина, министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, ректор МГУ имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко, олимпийская чемпионка Ольга Каниськина и еще целый ряд экспертов.

Глава Мордовии подчеркнул: увеличение продолжительности здоровой, активной жизни каждого человека – стратегический приоритет. Руководитель республики рассказал о работе, которую проводит регион при поддержке федеральных коллег – речь идет о народосбережении, сохранении женского и мужского здоровья.

Как результат – за последние три года показатель общей смертности населения в республике снизился почти на четверть. «Мы раскочегарили экономику Мордовии инвестпроектами. Сейчас основная ценность – люди. В том числе как экономический фактор, как фактор производства. Мы обратились ко всем производственникам – давайте заниматься диспансеризацией на предприятиях, работать с системой фонда медицинского страхования. У нас такие предприятия уже есть. Мне кажется, здесь все в наших руках», - сказал Артём Здунов.

Эксперты поделились своими практиками сохранения здоровья. А олимпийская чемпионка Ольга Каниськина провела физкультминутку для всех желающих.