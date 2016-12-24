В Мордовии продолжается акция «Георгиевская ленточка»

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В Саранске все желающие могут получить георгиевскую ленточку ежедневно с 13:00 до 15:00 и с 17:00 до 19:00 во множестве мест:
Советская площадь
Площадь Победы, Вечный огонь
Фонтанный спуск
Площадь 1000-летия (около ТЦ «Огарев Плаза» и главного корпуса МГУ)
Проспект Ленина
Парк им. А. С. Пушкина
Парк Победы
Проспект Российской Армии
Площадь по ул. Коваленко;
Парк Пролетарского района
Памятник Танк Т-34, бульвар Цаплина
Аллея по ул. М. Расковой
Ул. Гожувская (от ГТС вниз)
Ул. Т. Бибиной
Сквер Подольских курсантов (у пушки)
Сквер Защитников Донбасса
Октябрьский район (во время проведения концертных программ)
Волонтеры Победы также будут раздавать георгиевские ленточки в поселках Луховка, Зыкова, Горяйновка и ТЭЦ-2 (9 мая).
Адреса проведения акции в районах республики можно узнать по ссылке - https://георгиевскаяленточка.рф/.
Акция «Георгиевская ленточка» впервые прошла в 2005 году. С тех пор она стала традицией, ежегодно объединяющей миллионы людей.
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