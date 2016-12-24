Артём Здунов принял участие в заседании попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей

29 ноября в Москве на Патриаршем подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря состоялось заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Попечительский совет создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поддержке главы государства в 2017 году.



Заседание провел первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель попечительского совета Сергей Кириенко. Участниками обсуждения стали сопредседатель попечительского совета митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров – заместитель председателя попечительского совета, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Глава Республики Мордовия Артём Здунов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор - председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, представители государственных структур, бизнеса и общественных организаций.



Со вступительным словом к собравшимся обратились Сергей Кириенко, митрополит Георгий и Игорь Комаров.



«За прошедшее время нами проделана большая работа по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко оценили работу по развитию Саровско-Дивеевского кластера. Сегодня смело можно сказать, что он стал одним из главных центров развития православного христианства, сокровищем духовного и исторического наследия России. Кластер является местом притяжения для верующих людей и для тех, кто интересуется историей России, важным вектором развития культурно-исторического туризма и точкой роста для развития экономики и туризма Нижегородской области и соседних субъектов Российской Федерации. Благодаря запуску скоростной трассы М-12 «Восток» открылись новые возможности для развития Саровской и Дивеевской обителей. Очень большой положительный отклик в обществе получила работа по реконструкции культурных исторических объектов и инфраструктуры в Арзамасе», — оценил работу попечительского совета Игорь Комаров.



Артём Здунов выступил с докладом о реализации на территории Мордовии мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».

«Единое межрегиональное туристическое пространство обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к нашим регионам, нашим святыням и прекрасным природным объектам. Основу туристского потенциала Темниковского района республики, объекты которого включены в кластер, составляет имя адмирала Федора Ушакова, причисленного Русской Православной Церковью к лику святых. В этом году при поддержке «Газпрома» мы сделали без преувеличения историческое дело – газифицировали Санаксарский монастырь, где покоятся мощи святого праведного адмирала. Наш следующий шаг – комплексная реставрация всего монастыря», — сказал Глава Мордовии.



Важным пунктом развития кластера является строительство автодороги «Старый город – Вещерка» в Темниковском районе и Вознесенском районе Нижегородской области. В настоящее время разработана проектно-сметная документация, пройдена госэкспертиза, начато первичное освоение территории. Правительству региона предстоит провести большую работу по привлечению средств федерального бюджета для строительства объекта.