Спортсмены Мордовии завоевали 14 медалей чемпионата ПФО по греко-римской борьбе

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Спортсмены Республиканской школы спортивной борьбы и дзюдо приняли участие в чемпионате Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе в Самаре. На турнире производился отбор к чемпионату страны.
Участниками соревнований стали борцы 11 регионов Поволжья.
По информации Минспорта РМ, представители Республиканской школы спортивной борьбы и дзюдо завоевали 14 наград - 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.
Результаты:
1 место - Расул Муталимов, Егор Депцов, Дмитрий Петайкин, Вадим Гранков
2 место - Илья Чапаев, Виталий Бегян, Данила Петайкин, Тимур Разумков
3 место - Залим Абузаров, Виталий Лысов, Али Вагапов, Горгуд Меджидли, Максим Никишов, Руслан Варданян.
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