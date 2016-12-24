Спортсмены Мордовии завоевали 14 медалей чемпионата ПФО по греко-римской борьбе

Спортсмены Республиканской школы спортивной борьбы и дзюдо приняли участие в чемпионате Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе в Самаре. На турнире производился отбор к чемпионату страны.



Участниками соревнований стали борцы 11 регионов Поволжья.



По информации Минспорта РМ, представители Республиканской школы спортивной борьбы и дзюдо завоевали 14 наград - 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

Результаты:



1 место - Расул Муталимов, Егор Депцов, Дмитрий Петайкин, Вадим Гранков



2 место - Илья Чапаев, Виталий Бегян, Данила Петайкин, Тимур Разумков



3 место - Залим Абузаров, Виталий Лысов, Али Вагапов, Горгуд Меджидли, Максим Никишов, Руслан Варданян.