Послание Главы Мордовии: За три года количество выделяемых квартир детям-сиротам выросло в 3 раза

На особом контроле у руководства республики находится вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

«Начиная с 2020 года, мы ежегодно увеличиваем объем средств на данные цели. За эти 3 года количество выделяемых квартир выросло в 3 раза. Но с учетом накопившейся за долгие годы очереди этого явно недостаточно. Темпы необходимо наращивать.

В этом году благодаря решению руководства МВД России впервые за последние годы введен в эксплуатацию жилой дом для сотрудников полиции. Аналогичную практику предлагаю применять и нашим предприятиям для обеспечения жильем сотрудников и приглашённых специалистов.

Продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. До конца года более тысячи шестисот человек переедут в 55 новых домов», - сказал Артём Здунов.