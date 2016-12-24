Послание Главы Мордовии: За три года количество выделяемых квартир детям-сиротам выросло в 3 раза

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
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На особом контроле у руководства республики находится вопрос обеспечения жильем детей-сирот.
«Начиная с 2020 года, мы ежегодно увеличиваем объем средств на данные цели. За эти 3 года количество выделяемых квартир выросло в 3 раза. Но с учетом накопившейся за долгие годы очереди этого явно недостаточно. Темпы необходимо наращивать.
В этом году благодаря решению руководства МВД России впервые за последние годы введен в эксплуатацию жилой дом для сотрудников полиции. Аналогичную практику предлагаю применять и нашим предприятиям для обеспечения жильем сотрудников и приглашённых специалистов.
Продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. До конца года более тысячи шестисот человек переедут в 55 новых домов», - сказал Артём Здунов.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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