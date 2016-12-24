В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой»

Глава Мордовии Артём Здунов 2 апреля принял участие в премьерном показе 80-минутного фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» - он состоялся на площадке Международной выставки-форума «Россия».

Первый полнометражный документально-игровой фильм об уникальном скульпторе и нашем великом земляке Степане Дмитриевиче Эрьзе на четверть состоит из игровых, художественных сцен. Это первая подобная картина в российском кинематографе. В съемках были задействованы известные российские актеры – Елизавета Арзамасова, Даниил Спиваковский. Станислав Дужников сыграл роль отца скульптора. Главную роль исполнил актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов.

Атмосферу мордовской культуры для посетителей премьерного показа создала этнографическая фольклорная группа «Мерема». Гостей приветствовали создатели картины и Глава Республики Мордовия.

«Сегодня проверим наши эмоции от фильма, а в дальнейшем, уверен, он широко пойдет по всей стране. Документальное кино о Степане Дмитриевиче Эрьзе многие видели, а вот игровое – это что-то новое. Тема приковывает внимание, она интересна, наш земляк – человек мирового уровня, известен не на одном континенте, – сказал Артём Здунов. – Рад, что мы занимаемся полным метром, планируем перейти и на художественное кино, в Мордовии обязательно будем развивать и поддерживать киноиндустрию! Мы любим кино, любим Степана Дмитриевича Эрьзю, любим Мордовию!»

Наш именитый земляк и один из создателей картины Станислав Дужников поблагодарил Главу Мордовии за поддержку проекта и отметил: «В мире Эрьзю знают как величайшего скульптора, а в нашей стране его незаслуженно обошли вниманием. Надеюсь, этот фильм привьет интерес, а впоследствии и любовь к творчеству Степана Дмитриевича Нефедова».

В ходе мероприятия состоялась презентация Мордовии как кинорегиона. Зрители увидели трейлеры еще двух фильмов, съемки которых велись, в том числе, в республике: «Спасая маленькие жизни» и «Школа Бабы-Яги». Документальный фильм «Спасая маленькие жизни» рассказывает о работе медиков Республиканской детской больницы и посвящен ее 60-летию. Премьера полнометражного фильма-сказки «Школа Бабы-Яги» запланирована на лето текущего года.

Отметим также, что у нашей республики и кинокомпании «СОЛАР» есть и дальнейшие планы на сотрудничество. Планируется приступить к съемкам полнометражного художественного фильма «Тайна адмирала Ушакова», рассказывающего о событиях 1812 года, а также запустить вторую часть фильма-сказки «Школа Бабы-Яги. Продолжение».