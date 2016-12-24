Лицеисты Мордовии – призеры Всероссийской олимпиады по биологии

С 21 по 27 апреля на федеральной территории «Сириус» проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии. В нем приняли участие 289 учащихся из 83 регионов России.

Юные биологи должны были продемонстрировать не только отличные теоретические познания, но и показать знания и умения практической исследовательской деятельности, работы с различными биологическими объектами и приборной базой.

Мордовию на интеллектуальном соревновании представляли 9 учеников Республиканского лицея. Четверо из них по итогам всех туров стали призерами. Это Анастасия Зотова (9Б класс), Софья Грошева (10Б класс), Андрей Химич (11Б класс) и Анастасия Орехова (11Б класс).