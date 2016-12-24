Юные футболисты «Мордовии» обыграли сверстников в стартовом матче Юношеской футбольной лиги Приволжья

III сезон Юношеской футбольной лиги был открыт сегодня в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».



В мероприятии принял участие Министр спорта Мордовии Никита Ларьков: «Я хочу поблагодарить руководство Российского футбольного союза за оказанную честь и доверие проведения матча открытия Юношеской футбольной лиги. Я уверен, что это событие даст огромный толчок для развития юношеского футбола в Мордовии. Желаю участникам, чтобы вы нашли здесь друзей и развивались как профессионалы».



Воспитанники Центра подготовки юных футболистов «Мордовия» сразились со сверстниками из «Уфы». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу наших ребят. Всего в этом году от Мордовии участие в ЮФЛ примут три команды.



В предыдущем сезоне «Мордовия-2008» выиграла серебряные медали, а «Мордовия-2007» - вошла в пятерку сильнейших.