Главе сельского поселения Темниковского района присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Президентом России присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» главе Бабеевского сельского поселения Темниковского района Мордовии Юрию Нечайкину.
Юрий Павлович - единственный на сегодняшний день обладатель такого звания в республике.
Юрий Нечайкин родился в селе Лесное Цибаево, был девятым ребенком в семье, после окончания колледжа по распределению работал в Уфе. Однако по зову сердца вернулся на свою малую родину и посвятил ей всю свою трудовую жизнь.
До муниципальной службы, которой он уже отдал уже 23 года, был участковым уполномоченным и оперативным дежурным в органах внутренних дел на этой же территории. Сейчас в Бабеевское поселение входит 30 сел и деревень с населением около 1,5 тысяч человек.
«Благодарю за высокую оценку моего труда. Для меня очень важно и почетно получить такое признание. Это награда всего нашего коллектива, всей нашей опытной, дружной команды. Уверен, что и в дальнейшем мы будем прикладывать все усилия для достижения намеченных целей», - поделился впечатлениями и планами глава сельского поселения.
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