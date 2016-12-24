Главе сельского поселения Темниковского района присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Президентом России присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» главе Бабеевского сельского поселения Темниковского района Мордовии Юрию Нечайкину.



Юрий Павлович - единственный на сегодняшний день обладатель такого звания в республике.



Юрий Нечайкин родился в селе Лесное Цибаево, был девятым ребенком в семье, после окончания колледжа по распределению работал в Уфе. Однако по зову сердца вернулся на свою малую родину и посвятил ей всю свою трудовую жизнь.

До муниципальной службы, которой он уже отдал уже 23 года, был участковым уполномоченным и оперативным дежурным в органах внутренних дел на этой же территории. Сейчас в Бабеевское поселение входит 30 сел и деревень с населением около 1,5 тысяч человек.



«Благодарю за высокую оценку моего труда. Для меня очень важно и почетно получить такое признание. Это награда всего нашего коллектива, всей нашей опытной, дружной команды. Уверен, что и в дальнейшем мы будем прикладывать все усилия для достижения намеченных целей», - поделился впечатлениями и планами глава сельского поселения.