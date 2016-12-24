Поздравление Главы Мордовии с Днём российского парламентаризма

Социум

Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Государственного Собрания и органов местного самоуправления Республики Мордовия!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!

Быть голосом народа – это высокая честь и серьёзные обязательства. Важно всегда оставаться на связи с избирателями, внимательно прислушиваться к их инициативам и запросам. Отрадно, что наши депутаты, представляющие разные политические силы, едины в стремлении обеспечить благополучие жителей республики и её процветание. 
Открытый диалог всех ветвей власти и чётко налаженная обратная связь с населением  позволяют совершенствовать действующую законодательную базу и находить эффективные решения для развития экономики и социальной сферы.

Благодарю парламентариев за ответственность и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в законотворческой деятельности и реализации всех намеченных планов!


Глава Республики Мордовия     А. Здунов

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