Поздравление Главы Мордовии с Днём российского парламентаризма

Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Государственного Собрания и органов местного самоуправления Республики Мордовия!



Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма!



Быть голосом народа – это высокая честь и серьёзные обязательства. Важно всегда оставаться на связи с избирателями, внимательно прислушиваться к их инициативам и запросам. Отрадно, что наши депутаты, представляющие разные политические силы, едины в стремлении обеспечить благополучие жителей республики и её процветание.

Открытый диалог всех ветвей власти и чётко налаженная обратная связь с населением позволяют совершенствовать действующую законодательную базу и находить эффективные решения для развития экономики и социальной сферы.



Благодарю парламентариев за ответственность и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в законотворческой деятельности и реализации всех намеченных планов!





Глава Республики Мордовия А. Здунов