Саранская телемачта включит праздничную подсветку в честь Праздника Весны и Труда

1 мая на главной телемачте региона включится архитектурно-художественная подсветка. Праздничная иллюминация будет работать с 20:00 до 24:00.

Грани телемачты окрасятся в цвета российского триколора. Эффекты мерцания и переливания будут создавать визуальный образ развевающегося на ветру флага. Подсветку периодически будут сменять различные динамические световые композиции в ярких весенних тонах.

180-метровая телевизионная мачта – самое высокое сооружение столицы Мордовии, ключевой объект региональной сети эфирного вещания. С ее помощью транслируется 20 каналов цифрового эфирного телевидения в свободном доступе, обеспечивая телесигналом более половины жителей региона.