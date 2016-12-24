Саранская телемачта включит праздничную подсветку в честь Праздника Весны и Труда

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
1 мая на главной телемачте региона включится архитектурно-художественная подсветка. Праздничная иллюминация будет работать с 20:00 до 24:00.
Грани телемачты окрасятся в цвета российского триколора. Эффекты мерцания и переливания будут создавать визуальный образ развевающегося на ветру флага. Подсветку периодически будут сменять различные динамические световые композиции в ярких весенних тонах.
180-метровая телевизионная мачта – самое высокое сооружение столицы Мордовии, ключевой объект региональной сети эфирного вещания. С ее помощью транслируется 20 каналов цифрового эфирного телевидения в свободном доступе, обеспечивая телесигналом более половины жителей региона.
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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