Промышленный комплекс Мордовии работает надежно: полпред Президента в ПФО побывал на предприятиях республики

21 ноября в рамках рабочей поездки в Мордовию полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров ознакомился с промышленным потенциалом республики. В сопровождении Главы Мордовии Артёма Здунова он посетил предприятия «Биохимик», «Оптикэнерго» и «Оптиковолоконные Системы».

Завод «Биохимик», входящий в группу компаний «Промомед», реализует полный цикл фармацевтического производства – от молекулы до готовой лекарственной формы, обеспечивая национальную лекарственную безопасность. В 2023 году портфель компании пополнился трехсотым препаратом, в разработке находятся еще около 100 лекарственных средств, из них 35-40 молекул будут переданы в серийное производство в текущем году.

Большая часть новых молекул относится к жизненно необходимым препаратам в терапии онкологических заболеваний, инфекционных гепатитов, ВИЧ, в эндокринологии и неврологии. Компания активно участвует в программе импортозамещения, а развитая научная база позволяет бросать вызов зарубежным продуктам и проводить неотложное восполнение уходящих с рынка иностранных производителей.

Недавний пример – в конце 2022 года датская компания объявила о прекращении поставок жизненно важных лекарств для лечения больных сахарным диабетом и больных с избыточным весом, а в марте 2023 действительно прекратила физические отгрузки. В «Промомед» приняли вызов, разработали препарат и шприц-ручку для его применения. Через 9 месяцев в кооперации с заводом «Медсинтез» на рынок вышли аналогичные отечественные препараты, полностью заместив выпавшую продукцию недружественного фармацевтического производителя.

В 2023 году на «Биохимике» вышла на полные обороты полуавтоматическая линия по производству таблеток и капсул – единственная в стране и одна из трех, установленных в Европе. Ее открытие состоялось с участием Президента страны Владимира Путина. Мощность новой линии - до 1 млрд таблеток и капсул в год - демонстрирует реальное импортозамещение в фармацевтической отрасли в стране.

После «Биохимика» полномочного представителя познакомили с производственными мощностями группы компаний «Оптикэнерго». Игорь Комаров и Артём Здунов посетили предприятия «ЭМ-КАБЕЛЬ», «ЭМ-КАТ» и «ЭМ-ПЛАСТ».

В этом году на заводе «ЭМ-КАБЕЛЬ» запущен цех по производству кабелей различных модификаций, большой сегмент здесь занимает импортозамещающая продукция. В частности, это кабели для телекоммуникационного оборудования. В настоящее время в связи с санкционной политикой они являются единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания. Продукция хорошо зарекомендовала себя и поставляется в ведущие российские телекоммуникационные компании.

Также предприятие освоило производство тросовых дорожных ограждений. Это альтернатива обычным отбойникам, новинка более долговечна и проста в эксплуатации. Тросовые ограждения предназначены для предотвращения выезда автомобилей на встречную полосу движения. Упругий барьер удерживает автотранспортное средство за счет гашения энергии удара. При этом сам автомобиль не повреждается, что сохраняет жизнь водителя и пассажиров. Раньше такие тросы в России не производили.

На заводе «ЭМ-КАТ» Игорю Комарову показали литейное производство по новой технологии. Ее преимущества - невысокая стоимость литья, высокая точность получаемой продукции, возможность изготовления изделий со сложной пространственной конфигурацией, высокая автоматизация производства, минимальное количество отходов. Концепция проекта совпадает с целями Минпромторга России в области металлургии. Производственные возможности новой площадки позволяют удовлетворить спрос в различных отраслях – это железнодорожный транспорт и подвижной состав метрополитена, автокомпоненты, сельхозтехника, запорная арматура, энергетика и многое другое.

Широкий спектр импортозамещающей продукции выпускают на заводе «ЭМ-ПЛАСТ». В том числе это экологически безопасная термоусадочная пятислойная пленка из полиолефина, которая используется в пищевой промышленности, полиграфии, на рынке отделочных материалов. Как рассказал заместитель генерального директора по управлению, инновационной и инвестиционной деятельности ГК «Оптикэнерго» Эвир Боксимер, пятислойную пленку в России больше никто не делает.

Также Игорь Комаров и Артём Здунов посетили завод «Оптиковолоконные Системы». Это единственное в России предприятие с серийным производством оптического волокна. Производственные мощности - 4 млн. километров оптоволокна - позволяют обеспечить более 50 % потребности российских кабельных заводов в оптическом волокне в целом и 100% - для целей государственных закупок.

В 2023 году компания «Оптиковолоконные Системы» перешагнула отметку в 12 млн километров произведенного оптоволокна. Базовым сценарием по расширению действующего производства является строительство завода по выпуску преформ – заготовок для вытяжки волокна. Проект поддержан Президентом страны Владимиром Путиным, сейчас идет работа над проектной документацией и вариантами финансирования.